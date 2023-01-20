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Эрдоган пригрозил Греции маршем «бешеных турок»

Эрдоган пригрозил Греции маршем «бешеных турок»Президент Турции Эрдоган пригрозил премьер-министру Греции Мицотакису маршем бешеных турок

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису маршем «бешеных турок». Его слова приводит Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı.

Политик отрицает планы по нанесению удара по Афинам с помощью разработанной ракеты Typhoon, если Греция будет «действовать по-умному». Турецкий лидер также обвинил Грецию в том, что страна вооружает свои острова в Эгейском море.

«Мицотакис, ты говоришь то там, то сям, но знай, что если ты ошибешься, то бешеные турки пройдут маршем», — заявил Эрдоган.

Ранее Эрдоган публично заявил, что может направить турецкие баллистические ракеты малой дальности «Тайфун» на Афины в том случае, если они «не будут сохранять спокойствие», а также не изменят курс на расширение своих оружейных арсеналов.

Позднее министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос отреагировал на угрозы войной со стороны Турции, подчеркнув, что они больше похожи на провокационный ревизионизм, чем на поведение союзника по НАТО.

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По материалам: lenta.ru

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