. Юлия Барановская хочет еще раз стать мамой

Ведущая Юлия Барановская рассказала о своем материнстве. Телеведущая воспитывает троих детей от бывшего избранника, футболиста Андрея Аршавина. При этом Юлия Барановская не скрывает, что хотела бы снова стать мамой. После разрыва с Аршавиным Юлия предпочитает не делиться подробностями личной жизни, но не скрывает при этом, что пока ей не от кого рожать. А услуги сурмамы и ЭКО — не ее история. «Кстати, сейчас, когда дети резко вырос­ли, на меня часто стали накатывать незнакомые эмоции. Я могу сесть и расплакаться. Начинаю думать: «Боже мой, я же пропустила школьное выступление в пятом классе». Сижу и рыдаю. Потом успокаиваюсь, понимаю, что я не могу контролировать каждую секунду жизнь детей, потому что так диктуют обстоятельства и работа. Или это старость, не знаю. Но мне все время кажется, что я что-то упустила в жизни. Раньше такого не было. Я понимаю, что для любой работающей мамы и любого работающего папы это неминуемая история, тем более если рабочий день ненормированный. Но почему-то я переживаю. Может быть, потому, что очень хочу стать мамой еще раз. Некоторые люди, с которыми я делилась, говорят: «Ну хочешь — роди, в наше время это элементарно». Но я так не хочу. Мне нужно, чтобы была семья: мама, папа…» — разоткровенничалась 42-летняя телезвезда в беседе с журналистами.К слову, старшему сыну Барановской Артему недавно исполнилось… 17 лет. Юлия все не может поверить, что ее наследник так быстро повзрослел. «Мы стали гораздо больше разговаривать. В том числе на очень серьезные темы, у нас нет никаких запретов. Наша жизнь поменялась два года назад — с того момента, как мы пере­ехали из квартиры в дом. Дети привыкли к простору, который дает дом, изначально: когда Янке был год, мы стали жить в Лондоне, и именно в доме. А когда спустя годы перебрались в Москву, опять оказались в квартире. Два последних года снова живем в доме. Я обожаю гостей — и в квартиру их всегда приглашала, но места как-то не хватало. А теперь — раздолье. Ужасно люблю, когда шум, гам, полный дом детей, друзей, бесконечные сборища», — отметила она. По словам Барановской, дочке Яне приходится непросто. Девочка профессионально занимается танцами и уже засветилась на телевидении. Некоторые недоброжелатели посчитали, мол, все это благодаря ее известным родителям. «Бывает, что говорят: „Вот какая посредственная девочка, ее просто родители в шоу притащили“. Мне таких людей, честно говоря, хочется придушить. Я очень благодарна Мигелю, члену жюри шоу „Новые танцы“, где участвовала Яна. После выступлений у них всегда было бурное обсуждение, и Мигель ее здорово поддержал, сказал, что она талантливая девочка, но из-за того, что носит фамилию Аршавина, ее всегда будут оценивать более придирчиво. К фамилиям цепляться можно бесконечно, и люди до сих пор так развлекаются. У меня, как у мамы, конечно, сердце кровью обливается», — резюмировала Юлия «7 Дней».