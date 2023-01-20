. Юлия Савичева призналась, что Полина Гагарина ее ненавидела

Юлия Савичева рассказала о соперничестве с Полиной Гагариной. В нулевых Юлия Савичева была участницей «Фабрики звезд-2», победителем которой стала Полина Гагарина. Гагарина на какое-то время ушла в тень, в то время как Савичева пользовалась большой популярностью благодаря лирическим композициям. После «Фабрики» Савичева поехала на конкурс Eurobest, в котором должны были участвовать либо победитель, либо финалисты проекта. Гагарина недоумевала, почему вместо нее туда отправили Юлию… «Полина просто не подписала контракт, поэтому не поехала. Это был ее выбор. Она решила учиться. У каждого свой путь. Мне сказали, мол, дорогая, едешь туда-то с такой-то песней. Есть! Все было так. Это такая невероятная школа для меня. Конечно, Гагарина меня ненавидела за это. Ну, конечно, за что меня можно было любить?!» — разоткровенничалась 35-летняя исполнительница в интервью Яне Чуриковой.В то время Полина раздавала интервью и нелестно отзывалась о Юлии. «В принципе, понятно. Я оценила… Гагарина сразу говорила Максу Фадееву, что не будет подписывать контракт», — еще раз отметила Савичева Ведущая «Фабрики звезд» Яна Чурикова уверена, что во втором сезоне шоу негласно победила именно Юлия, ведь она была на пике популярности после проекта. За последние годы все изменилось — Полина Гагарина резко взлетела на эстрадный олимп и сегодня считается одной из самых высокооплачиваемых российских звезд. «У меня был сложный период. Я была вынуждена уйти из шоу-бизнеса, чтобы родить ребенка. Не могла по-другому. Просто поняла, что жизнь поставила меня перед выбором — либо карьера, либо личная жизнь. Помню, как звонила с гастролей Маску Фадееву, просила со слезами на глазах отпустить меня на волю. Тогда я не помнила, когда в последний раз была дома. Обожаю трудиться, сцена для меня святое место. Это любовь на всю жизнь. Тех, кто думает, что я ушла с головой в семью — скажу, что все это бред. Я не могу отделить себя от музыки», — подчеркнула Юлия Савичева, которая сегодня, к слову, продолжает успешно выступать и выпускает новые песни.