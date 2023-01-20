. Как быстро заснуть в самолете, если вы боитесь летать

Специалист поделился секретами. Самолет, может, и самый безопасный транспорт, но точно не самый приятный. Поэтому многим пассажирам хотелось бы уснуть на взлете, а проснуться уже непосредственно перед посадкой. Британские эксперты рассказали, как это сделать быстро даже в эконом-классе. По словам главы компании Mattress Next Day Мартина Сили, многие путешественники на дальних рейсах включают белый шум, который по идее должен помочь уснуть быстрее. Это фоновый звук, в котором равномерно распределены все частоты звуков в диапазоне от 20 до 20 тысяч Гц. Такой шум создают некоторые бытовые приборы, например, работающий кондиционер. Считается, что белый шум успокаивает и помогает быстрее погрузиться в сон. Но, по мнению Сили, в самолете это может не сработать, равномерный гул способен усилить тревогу и раздражение. Поэтому для полетов лучше выбрать розовый шум. Это тоже фоновый звук, но в отличие от белого его интенсивность то увеличивается, то уменьшается. К розовому шуму относятся, например, звуки дождя, морских волн, шелест листьев. Как рассказал эксперт по сну Sleep Checklist Макс Стивенс, прослушивание розовых шумов является эффективной техникой для засыпания, в том числе и самолете. «Хотя исследования розового шума не слишком обширные, они показывают многообещающие результаты»,— заявил специалист. Он также добавил, что если вы сели в самолет и белый шум не помог вам заснуть, следует попробовать розовый. Стивенс рекомендовал также избегать в полете развлечений. Цифровые экраны излучают синий свет, который подавляет выработку гормона мелатонина, без которого невозможно уснуть. «Чтобы решить проблему синего света на вашем телефоне или других устройствах, вы можете купить очки с фильтром синего света, которые блокируют часть синего света, помогая быстрее заснуть», — отметил он, его слова процитировало издание The Sun. На днях российские туроператоры и турагенты рассказали, сколько в этом году стоят путевки на теплое море в дни февральских праздников. Напомним, что нас ждут сразу четыре выходных дня подряд в честь Дня защитника Отечества.