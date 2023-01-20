. Как выглядел бы Чебурашка, если бы он был главным героем других киновселенных (9 фото)

Чебурашка - это один из самых загадочных персонажей. То ли медведь, то ли заяц... никто не знает. Но это не помешало ему покорить сердца миллионов людей не только у нас, но и заграницей. В прочем, таинственное прошлое и происхождение Чебурашки дает нам большой простор для фантазии. Вдруг он появился из совсем другого измерения? Таким образом, Чебурашка может легко быть героем самых разных киновселенных.Каким был бы Чебурашка, если бы сыграл главные роли в других киновселенных?ЧебутарЧебурашка-ПаукДжокерашкаЧебумер СимпсонГарри ПоттеряшкаЧебукинг-ЧебуконгКукла ЧебубиллиХотели бы сыграть с ним в игру? Вот такой грустный персонаж «Пилы» получился бы из Чебурашки.ЧебурекВот такой милый зелёный огр получился бы из Чебурашки, если бы ему досталась роль Шрека.