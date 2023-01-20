. Как выглядел бы Чебурашка, если бы он был главным героем других киновселенных (9 фото)
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Как выглядел бы Чебурашка, если бы он был главным героем других киновселенных (9 фото)

Каким был бы Чебурашка, если бы сыграл главные роли в других киновселенных?Чебурашка - это один из самых загадочных персонажей. То ли медведь, то ли заяц... никто не знает. Но это не помешало ему покорить сердца миллионов людей не только у нас, но и заграницей. В прочем, таинственное прошлое и происхождение Чебурашки дает нам большой простор для фантазии. Вдруг он появился из совсем другого измерения? Таким образом, Чебурашка может легко быть героем самых разных киновселенных.

Каким был бы Чебурашка, если бы сыграл главные роли в других киновселенных?


Чебутар

Чебутар
Чебурашка-Паук

Чебурашка-Паук
Джокерашка

Джокерашка
Чебумер Симпсон

Чебумер Симпсон
Гарри Поттеряшка

Гарри Поттеряшка
Чебукинг-Чебуконг

Чебукинг-Чебуконг
Кукла Чебубилли

Кукла Чебубилли
Хотели бы сыграть с ним в игру? Вот такой грустный персонаж «Пилы» получился бы из Чебурашки.

Чебурек

Чебурек
Вот такой милый зелёный огр получился бы из Чебурашки, если бы ему досталась роль Шрека.
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По материалам: trinixy

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