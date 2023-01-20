. Какие нужно соблюдать приметы на счастье и удачу в Китайский Новый год 22 января
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Какие нужно соблюдать приметы на счастье и удачу в Китайский Новый год 22 января

Какие нужно соблюдать приметы на счастье и удачу в Китайский Новый год 22 января

Вне зависимости от того, в какой стране вы встречаете Новый год, есть смысл провести его весело, соблюдая приметы и рекомендации для привлечения удачи и богатства. Китайцы в этом отношении очень щепетильны. Они стараются следовать всем правилам, чтобы быть уверенными в своем будущем. Ничто не мешает и нам присоединиться к празднованию Китайского Нового года, чтобы не упустить счастье, удачу и везение.

Приметы на счастье и удачу в Китайский Новый год 22 января

За несколько дней до праздника, а также непосредственно 22 января запрещено давать в долг или самим просить у кого-то денег. Это может привести к ситуации, когда весь будущий год придется еле сводить концы с концами. А вот помогать безвозмездно, заниматься благотворительностью — к богатству.

В Китайский Новый год нужно следить за своими мыслями, не позволять себе грустить, тревожиться — все это может привлечь несчастья. Энергетика даты столь сильна, что все наши мыслеформы, как хорошие, так и плохие, имеют шанс воплотиться в реальность. Потому нужно осознавать ответственность не только за поступки, но и за то, что мы таим внутри.

Провести день в одиночестве, скучая у окна — к расставанию с любимыми. Потому нужно обязательно найти компанию для празднования, проявить заботу об окружающих.


Хорошая примета — подарить деньги в красном конверте на праздник, и неважно, что свой мы уже отпраздновали.

На стол лучше поставить побольше разнообразных блюд, чтобы жизнь в новом году была насыщенной, интересной, предлагала нам много возможностей.

Что нужно делать для привлечения удачи в канун Китайского Нового года

  • Чтобы в будущем не сталкиваться с материальными проблемами, избавьтесь от символов бедности: старой одежды, поломанной мебели, некрасивых вещей.
  • Те предметы гардероба, которые находятся в хорошем состоянии, но вышли из моды, нужно раздать малоимущим, тогда вы избавитесь от простоя энергии, ведь все пойдет на благо.
  • Приберите дома, вымойте даже там, куда обычно руки не доходят — это поможет обновить энергетику жилья, а значит, в него придет достаток и благополучие.
  • Если на видном месте находятся фотографии ушедших по разным причинам из вашей жизни людей, следует убрать их, чтобы не остаться в одиночестве.

Чего нельзя делать в первые дни Китайского Нового года, чтобы не упустить везение

После встречи Китайского Нового года, если вы подошли к этому серьезно, энергетика дома обновляется, поэтому ничего менять в нем нельзя на протяжении 3 суток. Это касается даже уборки — не подметайте и не мойте полы. Единственное исключение: можно и нужно выносить мусор, чтобы не мешать изменениям.


Также стоит следить за своим внутренним состоянием: уныние и грусть — табу. Эти эмоции могут магнитом притянуть поводы для расстройства.

Нельзя допускать и конфликтов в доме. Все недоразумения следует тут же «гасить» добрым словом, идти на уступки, пытаясь понять позицию другого человека. Соблюдайте эти правила и приметы, чтобы не упустить везение в 2023 году.

# Общество
По материалам: rsute

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