. Китайское учение Ба-цзы: влияние энергии года рождения на судьбу и характер человека

В китайской астрологии большое значение имеет древнее учение Ба-цзы, объясняющее все происходящее на Земле взаимодействием стихий. Оно основано на пяти элементах окружающей нас природы — Дерева, Огня, Земли, Металла и Воды. Согласно этому учению, каждый год символизирует какое-то животное, наделенное энергией этих пяти элементов. От того, в каком году человек родился, какая энергия его подпитывает, зависит не только характер, но и в значительной степени судьба.

Тигр

Люди, рожденные в год Тигра, наделены энергией новатора. Они растут и развиваются всю свою жизнь. Имеют сильный характер и стремление к преодолению трудностей. Энергия дерева Ян дает им возможность применять полученные знания в жизни и никогда не останавливаться на достигнутом.

Кролик





Люди, рожденные под знаком Кролика, также стремятся к постоянному развитию и совершенствованию, они креативны, изобретательны и коммуникабельны, наделены большим творческим потенциалом. Кролики всегда точно знают, чего хотят от жизни. Энергия дерева Инь наделяет их упрямством и решительностью, благодаря чему они всегда добиваются желаемого.

Дракон

Дракон символизирует мудрость и рассудительность, а энергия Земли Ян дает этим людям тайные сакральные знания, которые ведут их по жизни. Окружающим Дракон кажется холодным и отстраненным, но за этой маской скрывается добрый человек с мягким характером. Дракон все старается решать самостоятельно, при этом всегда стремится к власти и признанию своего авторитета.

Змея

Люди, рожденные в год Змеи, ведомы энергией Огня Ян. Они наделены острым умом, проницательностью и решительностью, всегда быстро принимают решения и уверенно идут к достижению цели. При этом им важно, чтобы их уважали, с ними считались и выделяли среди других людей.

Лошадь

Энергия Огня Инь наделяет Лошадь бодростью и активностью. Это сильные и волевые люди, которые не могут сидеть без дела. Они эмоциональны и чувствительны, все происходящее вокруг принимают близко к сердцу. Для них очень важны отношения и доверие между людьми.

Коза





Энергия Земли Инь, которая движет этим животным, мягкая и благородная. Коза всегда готова прийти на помощь другим, поэтому к ней часто обращаются за поддержкой, хотя нередко она сама в ней нуждается. Люди, рожденные в год Козы, склонны к анализу и размышлениям. Иногда им это вредит, так как граничит с мнительностью и приводит к депрессии.

Обезьяна

Тяжелая и мощная энергия Металла Ян наделяет людей, рожденных в год Обезьяны, огромной силой воли и мужеством. Они живут на больших скоростях, постоянно пребывают в процессе какой-то деятельности, никогда ни под кого не подстраиваются. Хотя иногда это мешает им заглянуть в суть происходящих вокруг процессов.

Петух

Родившиеся в год Петуха — чувствительные и страстные натуры, они также находятся под влиянием энергии Металла Инь. Эти люди любят красоту, гармонию и порядок, они социальны и коммуникабельны, умеют выгодно себя подать и защитить свои интересы. При этом они прямолинейны и не терпят лести.

Собака

Ответственность, спокойствие и уверенность в себе — основные качества Собаки, с которыми она идет по жизни, ведомая энергией Земли Ян. Эти люди наделены большим упрямством и своенравным характером. Мир вокруг себя они воспринимают реально, без склонности к фантазиям и иллюзиям. При этом постоянно находятся настороже, и никогда не теряют бдительности.

Свинья





Люди, рожденные в год Свиньи, наделены мощной позитивной энергией Воды Ян и чувством справедливости. Они способны понимать других людей и сопереживать им, замечая в них только хорошие черты, из-за чего часто разочаровываются. Но Свиньи умны, сообразительны, глубоко мыслят и всегда могут найти правильные решения.

Крыса

Переменчивость в настроении и желаниях — главная особенность людей, рожденных в год Крысы, под влиянием энергии Воды Инь. Эти люди по природе добры, справедливы и доверчивы, но часто скрывают свои внутренние переживания и мысли. Из-за этого они могут попадать в неприятные ситуации и часто наступать на одни и те же грабли.

Бык

Энергия Земли Инь наделяет людей, рожденных в год Быка, трудолюбием и стремлением помогать другим. Это сильные, закаленные люди, способные сами сроить свою жизнь и всегда добиваться желаемого.