. Кончаловский рассказал, как накажут Аллу Пугачеву с мужем

Певица Алла Пугачева с семьей бежала за границу. Уехавший с семьей в Израиль Максим Галкин* сделал несколько антироссийских заявлений. Вследствие этого юмориста объявили иногентом. Кончаловский указал, что Алла Борисовна оказалась заложницей амбициозного мужа. «Я считаю, что чем больше мы говорим об этой позиции Галкина, тем больше делаем эту позицию важной, — поделился Егор. — Но он ведь артист. Я не считаю, что это важно. Важнее Алла Борисовна. Я не согласен с ее позицией, но, если бы я предпринимал какие-то шаги, которые могли сильно не понравиться другим, я бы ожидал от моей супруги, что она меня поддержит. И просто по-человечески я ее понимаю. Мне просто жаль». Режиссер фильма «Антикиллер» полагает, что народная артистка СССР и ее муж жалеют об эмиграции. Кончаловский отметил, что супруги теряют популярность и доходы.«Алла Борисовна была легендой для многих поколений. Обидно, когда эта легенда сыплется. Сейчас они исчезнут с ТВ, не будет концертов в России. И это будет достаточным наказанием для них. Потому что, конечно, в других странах она не смогут быть столь популярными», — заверил бывший гражданский муж актрисы Любови Толкалиной. Дядя Егора, режиссер Никита Михалков, сейчас находится в больнице. У него диагностировали ковидную пневмонию. Он недавно обратился к поклонникам, указав, что понял разницу между популярностью и настоящей любовью. Кончаловский рассказал, каково самочувствие Никиты Сергеевича. «Всё у него нормально. Да, он подхватил грипп, он очень взрослый человек, поэтому лучше быть под наблюдением. Но какой-то тревоги нет. Это не тот случай. У меня вот был день рождения, он редко кому пишет, но у него хватило сил меня поздравить. Поэтому, я думаю, что у него всё нормально», — сказал Егор в интервью «КП». В прошлом году сын Андрея Кончаловского и Натальи Аринбасаровой расстался со статусом холостяка. Режиссер женился на Марии Леоновой. Они расписались и отпраздновали событие в ресторане в узком кругу родных. * Включен Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов.