. Конкурс "Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика" стартовал в Ростове-на-Дону
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Конкурс "Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика" стартовал в Ростове-на-Дону

Конкурс "Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика" стартовал в Ростове-на-Дону

С контрольного тестирования стартовал в Ростове-на-Дону первый полуфинал кадрового конкурса "Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика". 

Всего пройдет три полуфинала. Это связано с большим числом участников, набравших необходимый балл и приглашенных для участия в полуфинале. Всего в нем участвуют 1 тыс. 130 человек.


Контрольное тестирование проводится очно в присутствии экспертов. После его успешного прохождения конкурсант считается официально допущенным до полуфинала.

Впереди у полуфиналистов три дня напряженной программы - помимо оценочных испытаний, их ждут социальные и развивающие мероприятия.

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По материалам: uposters.ru

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