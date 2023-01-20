. «Курьер: Через вселенные» — как выглядели бы доставщики еды в разных произведениях поп-культуры
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«Курьер: Через вселенные» — как выглядели бы доставщики еды в разных произведениях поп-культуры

«Курьер: Через вселенные» — как выглядели бы доставщики еды в разных произведениях поп-культуры

Существует множество киновселенных, и все их герои могут хотеть есть. Наверняка они не отказались бы от услуг доставщиков еды, этих скромных героев, которые не носят плащи, зато готовы примчаться к людям сквозь дожди, метели и ураганы, чтобы спаси их от голода. Именно им посвятил серию нейроартов автор Телеграм-канала Джимми Нейрон, показав, как выглядели бы курьеры, если бы им пришлось доставлять еду в различные вселенные из поп-культуры.

«Безумный Макс»

Автор генерировал арты с помощью нейросети Midjourney и к каждому из них добавил остроумную подпись. Эту серию работ он назвал «Курьер: Через вселенные».

«Очень странные дела»

«Звёздные войны»

«Бегущий по лезвию 2049»

«The Last of Us»

«The Last of Us» — серия видеоигр, в России официально издаётся под названием «Одни из нас». В январе 2023-го начал выходить сериал, основанный на ней.

«Гарри Поттер»

«Ведьмак»

«Дюна»

«За пригрошню долларов»

«Властелин колец»

# Интересное
По материалам: twizz

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