. Лайма Вайкуле жаждет справедливости

Певица Лайма Вайкуле высказалась о жизненном пути. Артистка много лет дружит с Аллой Пугачевой. Прибалтийская артистка не раз публично защищала подругу, когда ту раскритиковали из-за переезда в Израиль. *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022. В феврале Лайма Вайкуле даст несколько концертов в Израиле, где сейчас вместе с детьми и мужем обосновалась Алла Борисовна. Накануне тура артистка дала небольшое интервью местным журналистам. «Так получилось, что Алла Пугачева и вы — абсолютные звезды мира», — восторгалась исполнительницей ведущая программы «Культурник». «Справедливость — очень важная вещь. Если ты не боишься говорить, то что, по твоему мнению, справедливо, тогда нет проблем. Так как мы с Аллой обе родились под знаком Овна, то мы не можем быть несправедливыми. Мы горячие ребята», — улыбалась 68-летняя Лайма.Артистка отметила, что ей всегда было легко делиться мыслями, которые она считает правдивыми. «Многие меня за это не любили. В советское время всегда спорила с худсоветом, который принимал программу. Просто у каждого своя дорога. Ты либо готов к тому, что твой путь будет тернистым, либо нет. Мое жизненное кредо — не врать. Я и не вру. Тогда легко. Когда вы не врете, проходит 20 лет, и с вас не за что спросить. Добро победит. Так должно быть. Плохо, когда нет надежды, любви и добра», — рассуждала певица. К слову, ходят слухи о плохом самочувствии Вайкуле. Мол, к артистке вернулась старая болезнь — рак груди, который она, казалось, победила больше 30 лет назад. Некоторые связывали неожиданный отъезд Примадонны с резким ухудшением состояния давней подруги. Поговаривали, что Пугачева снимала виллу в Юрмале, чтобы быть поближе к больной приятельнице и оказывать моральную поддержку.