. Леру Кудрявцеву атакует извращенец
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Леру Кудрявцеву атакует извращенец

Леру Кудрявцеву атакует извращенец
Ведущая Лера Кудрявцева не может избавиться от навязчивого поклонника. Телеведущая показала сообщения от незнакомого мужчины, который атакует её предложениями о продаже ношеных трусов. Извращенец жаждет заполучить грязное нижнее белье телезвезды. Только за последние пару дней от написал больше шести личных сообщений на эту тему. Ведущая ознакомилась с предложением неадеквата и публично обратилась к нему. Звезда шоу «Секрет на миллион» высмеяла извращенца и заявила, что в её гардеробной есть только безразмерные панталоны. Она опубликовала фото чужих трусов и написала: «Денис, у меня только такие. Извини, если разочаровала!»
Кудрявцева, кстати, пожелала настойчивого поклонника и не стала «вешать на доску позора» его фото. А ведь могла бы раскрыть публике личность развратника. Может, после этого он перестал бы писать женщинам непристойные сообщения. Кстати, фанатам очень интересно, почему Лера взялась решать проблему сама, а не обратилась за помощью к мужу. Хоккеист Игорь Макаров точно смог бы доходчиво объяснить незнакомцу, какие именно трусы он получит, если продолжит писать чужой жене. Ранее Кудрявцева разразилась тирадой в поддержку Оскара Кучеры, затравленного за интервью на тему политики. Она напомнила о том, что её друг не является экспертом в этой области и имеет право на ошибку.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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