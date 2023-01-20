. «Листы ожидания» при записи на прием к врачу введут в поликлиниках Иркутской области
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«Листы ожидания» при записи на прием к врачу введут в поликлиниках Иркутской области

«Листы ожидания» при записи на прием к врачу введут в поликлиниках Иркутской области

«Листы ожидания» внедряют в поликлиниках Иркутской области. Функция будет доступна при записи на приём к врачу через колл-центры медицинских организаций и по единому номеру телефона 8-800-200-37-97. Об этом сообщил начальник управления развития системы здравоохранения регионального минздрава Александр Селедцов во время прямого эфира 19 января, пишет пресс-служба правительства региона.

Во время звонка сотрудники колл-центра зафиксируют данные пациента, и как только у нужного специалиста появится «окно» или станет доступен дальнейший график приёма, свяжутся с человеком из «листа ожидания», чтобы согласовать время и дату приёма. Такой подход даст возможность жителям региона при необходимости получить консультацию наиболее востребованных врачей без ежедневного самостоятельного мониторинга портала записи или постоянных звонков в ожидании свободного места.

Александр Селедцов также напомнил, что для записи на приём через региональный портал пациента не обязательно иметь учётную запись на «Госуслугах». Авторизоваться на портале можно по номеру полиса обязательного медицинского страхования и дате рождения.

Помимо регионального портала пациента и онлайн приложения «К врачу», записаться на приём можно также по номеру телефона 8-800-200-37-97, по единому номеру 122, через терминалы самозаписи («инфоматы»), посредством автоматизированного рабочего места врача в так называемом формате «врач-врач» (на повторный приём к специалисту или при направлении к «узкому» специалисту).

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По материалам: irk

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