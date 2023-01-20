. Минюст проследит за иноагентами

Ревизорам разрешили проводить внеплановые проверки лиц под зарубежным влиянием и запрашивать в банках информацию о финансовых операциях

Сотрудники Министерства юстиции будут посещать мероприятия, проводимые иноагентами, контролировать их финансовую деятельность, проверять сайты и информацию, которую они предоставили о себе. В отношении ангажированных из-за рубежа организаций и людей разрешили плановые и внеплановые проверки. Такое постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано 19 января на официальном портале правовой информации. Если иноагент нарушил законодательство, ему запретят работать в России, оштрафуют и могут даже отправить в тюрьму.

Ревизор может прийти неожиданно

Постановлением утвердили Положение о государственном контроле за деятельностью иноагентов. Это российские и иностранные организации и люди, занимающиеся в России политической деятельностью, выпуском информационных материалов, сбором военных сведений и получающие поддержку из-за границы. Речь идет как о финансировании, так и о любом иностранном влиянии, в том числе организационно-методической и научно-технической помощи.

Согласно документу, Министерство юстиции вместе с другими ведомствами и организациями будет контролировать иноагентов, чтобы предупреждать, выявлять и пресекать нарушения с их стороны. Сотрудники ведомства могут проводить плановые и внеплановые проверки, посещать мероприятия, проводимые ангажированными из-за рубежа организациями и людьми. Плановые проверки проводят не чаще одного раза в год. О них Минюст сообщает на своем официальном сайте и предупреждает организацию за три дня.

Внеплановые проверки разрешены по основаниям, предусмотренным статьей 10 Закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Ревизоры могут прийти неожиданно, если в Минюст поступила информация от органов публичной власти, партий, Общественной палаты и СМИ о том, что иноагент нарушает законодательство или работает, не сообщив об этом российским властям. Каждый иноагент обязан заявить о себе в Минюст, чтобы его включили в соответствующий реестр. Если организация или гражданин заявили, что перестали получать помощь иностранных государств и утратили свой статус, Минюст тоже вправе нагрянуть с проверкой.

Проверят сайты и банковские счета

Раз в полгода иноагенты обязаны размещать на своем сайте отчет о деятельности. Минюст оценит, насколько заявленная деятельность соответствует реальной, и не представляет ли она угрозу суверенитету, политической независимости, территориальной неприкосновенности и национальным интересам России.

Проверяющим разрешили запрашивать у руководства организаций, получающих помощь из-за рубежа, различные документы, а у банков и других финансовых организаций — информацию о финансовой деятельности иноагентов. Также Минюсту поручили мониторить информацию, которую распространяют такие организации и люди в интернете и в СМИ.

В случае выявления нарушений ревизоры выдадут предписание об их устранении в течение месяца и составят протокол об административном правонарушении. Если иноагент проигнорировал предписание или неоднократно не предоставил сведения о себе, суд может принять решение о ликвидации организации и о запрете иноагенту работать в России, используя зарубежное финансирование и иную помощь. При этом Роскомнадзор ограничит доступ к информационным ресурсам ангажированных людей и компаний.

Утверждение положения о контроле за деятельностью иноагентов позволит соответствующим федеральным законам работать максимально эффективно, сказал «Парламентской газете» зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. «Мы получим реальную картину о работе иноагентов. Также документ даст возможность контролировать их таким образом, чтобы те, кто соблюдает российское законодательство, продолжили работу, а нарушители были наказаны, — отметил депутат. — Крайне некомфортно будет в России тем, кто изначально имеет плохие намерения и нарушает российские национальные интересы».

Как накажут нарушителей

Все административные штрафы за нарушение правил деятельности иноагентов объединены в статье 19.34 КоАП РФ. Максимальный штраф для граждан — 50 тысяч рублей, для должностных лиц — 300 тысяч, для организаций — 500 тысяч. Наказание ждет, например, за непредставление, несвоевременную или искаженную передачу сведений в Минюст, за отсутствие отчета о деятельности, или если иноагент не сообщил о своем особенном статусе при распространении информации в СМИ.

Как ранее сказал глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, для иностранных агентов установлена ответственность за игнорирование ими порядка деятельности в Российской Федерации. «Поступающая к нам информация свидетельствует об активном участии иноагентов в деструктивной деятельности против России, представляющей угрозу для нашего государства, и мы будем принимать все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность наших граждан», — подчеркнул парламентарий.

Если организация или человек в третий раз за год скрыли от Минюста сведения о своей деятельности в качестве иноагента и уже дважды заплатили административный штраф по статье 19.34 КоАП, их ждет уголовное наказание по статье 330.1 Уголовного кодекса РФ — от штрафа в 300 тысяч рублей до двух лет лишения свободы. Когда информацию о себе скрывает иноагент, собирающий военные данные, которые можно использовать против безопасности России, максимальный срок заключения составит пять лет.