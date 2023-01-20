. Минобороны РФ: за сутки в ЛНР уничтожили пять украинских беспилотников

В Минобороны России рассказали о ходе специальной военной операции. На Купянском направлении армейская авиация и артиллерия Западного военного округа нанесла огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское ЛНР и Ивановка Харьковской области. Уничтожили свыше 30 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля, а также две самоходные гаубицы «Акация».

На Красно-Лиманском направлении ударами авиации и огнем артиллерии Центрального военного округа нанесли поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка ДНР и 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Нововодяное ЛНР. В районе населенного пункта Невское ЛНР уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ. Потери ВСУ за сутки на данном направлении составили более 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер, три пикапа и гаубица Д-20.

На Донецком направлении подразделения Южного военного округа продолжали успешные наступательные действия и нанесли огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Галицыновка, Красногоровка и Невельское ДНР. За истекшие сутки на данном направлении уничтожили до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три французские самоходные артиллерийские установки Caesar, артиллерийскую систему М-777 американского производства, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и две САУ «Акация».

В районе населенного пункта Карловка ДНР уничтожили склад боеприпасов ВСУ, в районе населенного пункта Курахово ДНР уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. На Южно-Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделения Восточного военного округа заняли более выгодные рубежи и уничтожили более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесли поражение 67 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 98 районах. Истребительная авиация ВКС России в районе населенного пункта Полтавка ДНР сбила в воздухе самолет Су-25 воздушных сил Украины. Средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили пять украинских беспилотников в районах населенных пунктов Житловка, Червонопоповка и Кременная ЛНР.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 374 самолета, 200 вертолетов, 2903 беспилотных летательных аппарата, 401 зенитный ракетный комплекс, 7569 танков и других боевых бронированных машин, 985 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3865 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8113 единиц специальной военной автомобильной техники.