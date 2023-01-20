. Модные и стильные украшения, которые можно носить в любом возрасте

Если гардероб все время обновляется в связи с модными тенденциями, то с украшениями все обстоит иначе. Каждая женщина может собрать свою уникальную коллекцию, которая будет популярна во все времена года. Есть ряд украшений, актуальные для женщин разных возрастов.

Украшения, которые можно носить в любом возрасте

Серьги-кольца

Эти аксессуары имеют множество вариантов исполнения: тонкие, маленькие, толстые или же крупные. При этом они могут быть сделаны из разных металлов и иметь различную форму: овальные, круглые или в виде сердца.





Молодым девушкам следует отдавать предпочтение толстым кольцам-сережкам. Женщинам постарше стоит носить классические варианты и желательно с драгоценным металлом.

Жемчужная нить

Жемчуг всегда был и будет актуальным, ведь он освежает лицо, бывает разного цвета и формы, а также его можно комбинировать с разными материалами.





Девушкам 20 лет можно экспериментировать и миксовать любой вариант жемчуга с цепями, бисером либо другими камнями. Женщинам 40+ стоит обратить свое внимание на классические нити. Им следует выбирать жемчуг по размеру черт лица. Для крупных стоит выбрать крупный жемчуг, а для маленьких — «бисерный».

Колье-цепь

Цепи, пожалуй, никогда не выйдут из моды, потому что они универсальны и заманили всех своей акцентностью. Каким бы ни было событие, они всегда будут уместны. Именно поэтому можно покупать для своего гардероба цепи любого цвета.

Для молодых девушек хорошо подойдут массивные, которые можно комбинировать с бисером, а также с цветным жемчугом.





Женщинам в возрасте желательно выбрать среднюю либо мелкую цепь из благородного металла. При этом следует тщательнее подбирать его оттенок согласно своему колориту, чтобы он мог скрывать все возрастные изменения, а не подчеркивать их. Для холодных оттенков кожи подойдет серебро и золото розового цвета, а для теплых — лимонное золото.

Кольцо-солитер

Такие кольца изготавливают из золота, бриллиантов и платины. Их еще воспринимают в качестве обручальных. Если поменять камень, изменить форму и цвет, то из классического варианта можно сделать трендовый.

Молодым девушкам можно носить большие кольца, которые хорошо дополнят расслабленный стиль. Также они могут позволить себе комбинацию из нескольких колец разных цветов.





Дамам постарше следует отдать предпочтение кольцам с драгоценными камнями. Они помогут подчеркнуть вечерний образ. Но их также можно носить под разные наряды, состоящие из кашемира.

Браслет из металла

Браслеты Cartier или Tiffany T являются современной базой аксессуарного гардероба женщины. Они будут замечательно смотреться как по отдельности, так и вместе с другими браслетами либо часами. Каким бы ни был возраст, выбирать нужно лаконичные модели, полагаясь на свой бюджет.





Двадцатилетним девушкам можно миксовать цвет металла, добавлять к нему базовые или браслеты из бисера.

Чтобы подчеркнуть свой статус, женщинам за 40 следует носить браслеты вместе с дорогими часами. При этом их можно комбинировать и с другими браслетами.