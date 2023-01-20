. Московский школьник впал в кому во время занятий гимнастикой

В Москве восьмилетний школьник упал во время занятий гимнастикой и впал в кому

Московский школьник упал с высоты двух с половиной метров во время занятий гимнастикой и впал в кому. Об этом сообщает МК.RU.

По данным издания, инцидент произошел 18 января в спорткомплексе на Электролитном проезде. Восьмилетний гимнаст выполнял упражнение «солнышко» на перекладине. В момент совершения трюка руки ребенка выскользнули из страховочных лямок и он упал за пределы лежащих на полу матов, получив многочисленные травмы.

Школьника доставили в больницу, в настоящее время он находится в коме. Состояние ребенка медики оценивают как крайне тяжелое.

До несчастного случая мальчик занимался гимнастикой около трех лет и планировал получать первый юношеский разряд. Его родители предполагают, что ребенок неверно надел страховочные лямки, а произошедшее было случайностью.

Ранее сообщалось, что шестилетний мальчик упал с двухметровой высоты на детской площадке в Санкт-Петербурге. У него обнаружили перелом нескольких позвонков грудного отдела.