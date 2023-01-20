. На Ольгу Бузова объявили охоту приставы

Ведущая и певица Ольга Бузова рискует остаться без имущества. Ведущая шоу «Звезды в Африке» гастролирует с комедийным спектаклем, дает концерты и делает успешную карьеру на телевидении, снимаясь сразу в нескольких проектах. Всё это приносит Бузовой хороший заработок, который позволил ей стать владелицей элитной недвижимости в Москве. Ольга приобрела просторную квартиру в ЖК в Раменках стоимостью 120 миллионов рублей. Несколько лет в апартаментах длился ремонт, который обошелся артистке также в круглую сумму. Зато теперь звезда шоу-бизнеса может наслаждаться жизнью в светлых и современных апартаментах в двести квадратных метров, в которых помимо хозяйской спальни есть еще четыре комнаты. Большую часть времени бывшая участница и ведущая «Дома-2» проводит в Москве, а вот о своей недвижимости в родном Санкт-Петербурге Бузова забыла. При плотном графике работы у нее совсем не остается времени на бумажную волокиту. В результате у артистки появилась задолженность за квартиру в северной столице, которую она приобрела еще во время съемок в некогда популярном реалити-шоу.Недвижимость также можно назвать элитной – она находится во Фрунзенском районе. Соседи по многоэтажке уже несколько лет не видели саму хозяйку. И если счета до недавнего времени кто-то оплачивал, то в последнее время это делать перестали. В итоге у исполнительницы хита «Мало половин» скопился долг перед коммунальными службами в размере 45 тысяч рублей. Еще летом прошлого года представители управляющей компании, которая обслуживает дом, обратились в суд. Тот встал на их сторону и обязал VIP-владелицу оплатить счета за ЖКХ. Но исполнять решение Ольга не стала. В конце прошлого года на звезду канала ТНТ завели исполнительное производство. Теперь «выбивать» деньги с Бузовой предстоит судебным приставам. «Очень странно, что Ольга Бузова покупает новые квартиры, а обязательства по ЖКУ игнорирует. Наверняка это какая-то ошибка с ее стороны. В любом случае, ведущей лучше поторопиться и добровольно погасить задолженность. Иначе приставы будут вынуждены принудительно списать деньги со счетов или даже арестовать ее имущество», — цитирует «КП» адвоката Андрея Алешкина. Коммунальщики уже не первый раз добиваются принудительной оплаты платежек за «сиротливую» питерскую квартиру звезды. Два года назад на Ольгу уже заводили производство, когда счета не погашались в течение нескольких месяцев. Кстати, в списке должников в недавнем прошлом числился и звездный друг Бузовой. Правда, финансовые обязательства Филиппа Киркорова оказались куда более масштабными.