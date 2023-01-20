. На улице Баррикад в Иркутске в 2023 году начнут строить тепловую магистраль

В Иркутске на улице Баррикад начнут строить тепловую магистраль. Работы стартуют в 2023 году по проекту комплексного развития территорий, реализуемому при помощи инфраструктурного бюджетного кредита. Вопрос рассмотрели на заседании под руководством губернатора Иркутской области Игоря Кобзева 20 января, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Проектно-сметная документация для строительства тепловой магистрали уже разработана и сейчас проходит государственную экспертизу. Прокладка сетей начнется после получения положительного заключения и выбора подрядчика. На эти цели в 2023—2024 годах предусмотрено 3,9 миллиарда рублей.

Кроме того, по проекту комплексного развития территорий в предместье Рабочее проведут реконструкцию самотечного канализационного трубопровода (от бывшего ИВВАИУ до коллектора на улице Баррикад) и напорных трубопроводов (до КОС правого берега). Финансирование этих работ — два миллиарда рублей на 2023—2024 годы. Проектно-сметную документацию подготовило МУП «Водоканал», сейчас документы на государственной экспертизе.

На заседании 20 января рассмотрели также вопросы комплексного развития территории в Усть-Куте. Там идет строительство котельной на биотопливе, а также комплексных очистных сооружений.