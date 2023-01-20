. На Заволжском моторном заводе возобновили выпуск советских двигателей V8 1963 года

На Заволжском моторном заводе (ЗМЗ) в одноименном городе Нижегородской области вновь запущена сборка восьмицилиндровых (V8) двигателей. Моторы использовались в ряде моделей советской коммерческой техники и автобусов, их производство стартовало еще в 1963 году, рассказали на предприятии.

"Двигатель ЗМЗ V8, особенно в битопливном исполнении, конкурентен как с точки зрения цены, так и стоимости эксплуатации. Помимо этого, продукт обладает хорошими динамическими характеристиками применительно к коммерческому транспорту. Двигатели будут поставляться на вторичный рынок запасных частей и на конвейер, а объемы производства - корректироваться в зависимости от спроса", – сообщил генеральный директор ЗМЗ Руслан Горевой.

Бензиновые ЗМЗ-523 и битопливные ЗМЗ-524 собирались на ЗМЗ до 2021 года: они использовались в коммерческой технике и автобусах. Семейство двигателей 520-й серии произошло от мотора ЗМЗ-53, который впервые был выпущен в 1963 году. Последние несколько лет моторы устанавливали на базовые версии автобусов ПАЗ-3205. В общей сложности было произведено свыше 6,5 млн таких двигателей.

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