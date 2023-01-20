. Начались испытания электромобиля LADA Largus

Начаты ходовые испытания опытных образцов электрического варианта LADA Largus. Если тестирование пойдёт успешно и руководство завода даст проекту зелёный свет, первые серийные машины сойдут с конвейера в Ижевске уже в 2024 году.



Прототип оснащён никель-кобальт-марганцевыми батареями общей ёмкостью в 60 кВт*ч. Как отмечает посвященной автомобильной индустрии Telegram-канал "Автовоз", хотя "дальнобойность" конфигурации ещё не проверили на практике, можно предварительно говорить про 300-400 км пробега на одном полном заряде. Как и полагается электромобилю, прототип не имеет педали сцепления, а вместо ручки КПП у него шайба с тремя положениями – задний ход, нейтраль, движение.

Разобранный для наглядности выставочный образец LADA e-Largus

Разработчики решили задачу, имеющую ключевое значение для экономики проекта: кузов новинки целиком унифицирован с базовым бензиновым Largus. Это значит, что АВТОВАЗ сможет поставить машину на конвейер, не закупая дорогостоящие кузовные штампы. С другой стороны кузов, спроектированный под другое распределение массы, может показать себя хуже в случае аварии.

Как сообщал Ruposters, недавно японский автопроизводитель Mazda представил первый за 10 лет кроссовер с роторным мотором. Однако бензиновая силовая установка в этой модели задействована далеко не так, как ожидали поклонники марки.