. Надежда Бабкина хочет жить Ириной Алегровой
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Надежда Бабкина хочет жить Ириной Алегровой

Надежда Бабкина хочет жить Ириной Алегровой
Певица и ведущая Надежда Бабкина сделала неожиданное признание. Ирина Аллегрова отмечает 20 января день рождения – ей исполнился 71 год. Артистку с праздником поспешили поздравить поклонники и коллеги по цеху, но особенно эмоциональное послание посвятила «императрице» Надежда Бабкина. Она опубликовала в Telegram-канале серию совместных архивных фото с именинницей и искренне восхитилась ее внешностью, характером и манерой поведения. «Ира — шикарная женщина, очень эффектная, с четким посылом и мощным нутром. Она очень чувственная. Глядя на нее, я всегда думаю: «Будь я мужиком, положила бы все силы, чтобы оказаться с нею рядом. Пусть даже ненадолго», — объявила исполнительница. Не остался в стороне и Михаил Шуфутинский, не раз работавший вместе с Аллегровой – и на сцене, и в звукозаписывающей студии.
«Эффектная и обворожительная, изысканная, страстная и дерзкая Императрица российской музыки! Ирина Аллегрова– замечательный человек и очень талантливая певица, олицетворение невероятной энергетики, женственности, обаяния и шарма! Нас связывает дуэтный альбом, интересные совместные выступления и многолетняя творческая дружба», — признался певец. К слову, именинница и без хвалебных отзывов знает себе цену, поэтому не разменивается по мелочам. Организаторы концертов рассказывали, что певица требует за выступление весьма внушительный гонорар, почти такой же, как у Филиппа Киркорова - 7 миллионов рублей. По этой причине выступает «императрица» не так уж часто, но желающие услышать ее вживую есть. А вот в личной жизни Аллегрова не столь успешна. Не секрет, что певица была замужем четыре раза, и от первого скоротечного брака у нее есть взрослая дочь Лала. Последним же супругом артистки был Игорь Капуста, правда, отношения они не регистрировали и расстались в 2001 году.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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