. Народные песни в исполнении Прохора Шаляпина вырезают из эфиров
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Народные песни в исполнении Прохора Шаляпина вырезают из эфиров

Народные песни в исполнении Прохора Шаляпина вырезают из эфиров
Певец Прохор Шаляпин возмущен, что его песни вырезают из шоу, идущих на федеральных каналах. Певец и шоумен Прохор Шаляпин в микроблоге рассказал, что поклонники часто задают ему вопросы о том, почему он так редко выступает на телевидении с песнями, ведь Прохор — профессиональный певец. Тот решил объясниться. Прохор Шаляпин признался, что его периодически приглашают на телевидение исполнить ту или иную песню в каком-нибудь шоу. Но при монтаже эпизоды с ним вырезают. Так что, выходит, что поет он для узкого круга - людей, находящихся в студиях телевизионных программ.
Такое отношение к себе и народным песням Прохор Шаляпин считает несправедливым. «И даже русские народные песни, которые составляют большую и лучшую часть моего репертуара и моей сознательной жизни, не стесняются вырезать из федеральных эфиров — мол, это не нужно никому, не модно, или, мол, лично ты «рожей не вышел», — посетовал Прохор Шаляпин в микроблоге. — Куча причин и отговорок. Все на самом деле банально и просто… А мы сегодня хотим от общества каких-то нереальных патриотизма и сплоченности. От общества, которое столько лет отучали от всего русского, родного, объединяющего нас изнутри».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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