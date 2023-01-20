. Названа причина смерти 18-летнего российского актера

Приемная мать 18-летнего актера Арсена Суховского сообщила, что он погиб от удара током

Российский актер Арсен Суховский, умерший в возрасте 18 лет, погиб от удара током. Причину смерти назвала его приемная мать, продюсер Юлианна Медведева, передает РИА Новости.

Как рассказала Медведева, актер поехал в Москву, чтобы поступить в школу Табакова, и подрабатывал на стройке. По ее словам, там он пошел к начальнику «получить свою зарплату, которую ему не выдавали долгое время». «Тот отправил его сфотографировать счетчики в трансформаторной будке, в которой его убило током», — написала она.

Медведева отметила, что сразу после случившегося на территории исчезли камеры видеонаблюдения. «Еще два дня Арсен пролежал возле этой будки, только спустя два дня его нашли», — добавила она.

О том, что Арсен Суховский скончался в возрасте 18 лет, стало известно ранее. Прощание с актером состоялось 19 января в Краснодаре.

Арсен Суховский снимался в мини-сериале «Ладога», а также в фильме Михаила Расходникова «Недетский дом». Лента рассказывает о строгом директоре детского дома Андрее Масте и воспитаннице Инне, которая решает пойти против установленных им правил. Помимо Суховского в ней снимались Иван Охлобыстин, Александр Панин и Ирина Розанова.