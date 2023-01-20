. Названы плюсы четырехдневной рабочей недели

Исследование: переход на четырехдневку помогает повысить продуктивность и доходы

Четырехдневная рабочая неделя может помочь избежать эмоционального выгорания и повысить продуктивность, такие плюсы названы в исследовании некоммерческой правозащитной группой 4 Day Week Global, пишет Bloomberg.

Анализ десятка компаний показал, что переход на сокращенную неделю приводит к снижению стресса и беспокойства у сотрудников, а также к повышению эффективности и доходов, отметил психолог из Уортонской школы Пенсильванского университета Адам Грант.

«Баланс между работой и личной жизнью — это важная вещь, которую ищут люди. Бизнес должен активизироваться», — заявил главный исполнительный директор Randstad NV Сандер ван 'т Норденде.

В мае прошлого года в Госдуме сообщили, что вопрос о переходе к четырехдневной рабочей неделе в России неактуален, речь о его законодательной проработке не идет. При этом председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что переход к сокращенной неделе произойдет в стране в недалеком будущем.