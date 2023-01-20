. Небензя сообщил о четырехкратном росте числа жертв среди мирных жителей Донбасса
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Небензя сообщил о четырехкратном росте числа жертв среди мирных жителей Донбасса

Небензя сообщил о четырехкратном росте числа жертв среди мирных жителей Донбасса

С начала поставок странами НАТО дальнобойного оружия Киеву был зафиксирован четырехкратный рост количества погибших среди мирного населения Донбасса и трехкратное увеличение разрушений гражданских объектов в регионе. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

По его словам, у Киева появились новые возможности по целенаправленному уничтожению городов Донбасса с того момента, как страны НАТО начали поставлять на Украину дальнобойное вооружение.

«С тех пор зафиксировано четырехкратное увеличение жертв среди мирных граждан и трехкратное увеличение разрушений гражданских объектов», — сказал на неформальной встрече Совета Безопасности ООН Небензя, слова которого приводятся на сайте постпредства.

Так, с конца ноября зафиксировано более двух тысяч эпизодов массированных атак на Донбасс. Удары по Донецку наносятся ежедневно, они приводят к гибели десятков мирных жителей. «В центре города, в его административных и жилых кварталах, почти не осталось нетронутого места. Столицу Донецкой Народной Республики методично сравнивают с землей», — отметил постпред РФ при организации. 

Каждый факт и последствия таких атак фиксируются и выкладываются в открытый доступ, добавил он. Всего с 17 февраля 2022 года число жертв среди мирных граждан республик Донбасса составило 4591 человек, из них 154 — дети. «То есть за один год общее число жертв украинских обстрелов в ЛНР и ДНР с 2014 года выросло на треть. Повреждены свыше 13 тысяч жилых зданий, 147 медицинских и 560 учебных заведений», — сообщил Небензя.

Как писала «Парламентская газета», в декабре 2022 года постпред РФ при ООН, выступая на заседании Совбеза организации, посвященном поставкам западного оружия Киеву, заявил, что действия США и их союзников по направлению вооружений на Украину будут иметь конкретные правовые последствия. По его словам, по жилым районам, где нет военных объектов, ежедневно наносятся веерные удары, места массового скопления людей поражаются в часы пик, что приводит к значительным жертвам и разрушениям. 

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По материалам: pnp.ru

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