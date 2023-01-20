. Нужно ли отказываться от сахара, и что после этого будет с организмом

Многие люди не представляют свой рацион без сахара, хотя, по свидетельству ученых, сахар оказывает негативное влияние на многие процессы, происходящие в организме человека. К тому же привыкание к нему значительно выше, чем к наркотикам, алкоголю или курению. Возникшую зависимость очень трудно побороть, поэтому желательно ее не допускать. Но если уж так случилось, и вы не мыслите свою жизнь без сладостей, избавляться от возникшей зависимости следует правильно.

Почему нужно отказаться от сахара

Для того чтобы отказаться от сахара и избавиться от этой зависимости, важно понимать, чем он вредит организму. Прежде всего, он оказывает негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему, ведь большие дозы поступающего в организм сахара увеличивают уровень холестерина, способствуют накоплению глюкозы в крови и образованию бляшек в сосудах, повышают кровяное давление.





Чрезмерное употребление сахара ведет к накоплению жировых отложений и дистрофии печени.

Кроме того, сахар:

разрушает зубную систему;

вымывает кальций из организма;

способствует набору веса;

провоцирует быстрое старение.

Чтобы прервать цикл зависимости от углеводов и их негативное воздействие на организм, всего лишь нужно отказаться от употребления сахара.

Как правильно отказаться от сахара

Поскольку употребление сахара вызывает зависимость, никакого эффективного средства для отказа от его употребления не существует. Только ваше осознанное желание и сила воли могут помочь в этом.

Отказываться от употребления сахара нужно резко, одним циклом. При этом время отвыкания будет значительно меньше, чем от любой другой зависимости. Вам потребуется всего десять дней для того, чтобы произошла полная очистка организма от лишних углеводов и он перестроился на правильную работу.





Отказываться следует не только от сахара, который вы кладете в чай или кофе, но и от всех сладостей, мучных изделий, сладких напитков и всех продуктов, содержащих трансжиры или гидрогенизированные жиры, глутамат натрия.

В течение первых десяти дней после отказа от сахара также нежелательно употреблять злаковые и молочные продукты.

Как правильно построить питание после отказа от сахара

После отказа от сахара вам придется перестроить свое питание, чтобы ваш организм начал работать в правильном режиме и вы не ощущали тяги к сладкому. Для этого постарайтесь включить в свой рацион больше белковой пищи, ешьте продукты с высоким содержанием белка на завтрак, обед и ужин.

Основу рациона должны составлять такие продукты, как мясо птицы, рыба, яйца, морепродукты, орехи, семечки.





Овощи и фрукты должны быть некрахмалистые, с минимальным содержанием сахара. Желательно исключить из рациона картофель, тыкву, свеклу, батат.

Обязательно включите в рацион полезные жиры, которые помогут сбалансировать содержание сахара в крови. В достаточном количестве они содержатся в орехах, семечках, оливковом и кокосовом маслах, авокадо.

Чем можно заменить сахар

В первые десять дней после отказа от сахара вам нестерпимо будет хотеться сладкого, в это время можно устраивать перекус грецкими орехами, тыквенными семечками, миндалем. В дальнейшем сахару можно будет найти достойную замену, которую прекрасно примет ваш организм.





В число таких продуктов входят полезные десерты без сахара, которые вы всегда можете приготовить самостоятельно: пастила и чипсы из натуральных фруктов и ягод, конфеты ручной работы без использования сахара.

Сладкоежкам и любителям сладкого чая можно использовать заменители в виде сладкого сиропа из топинамбура или из плодов рожкового дерева. По вкусу они напоминают мед, но не имеют негативных последствий для организма. Заменитель сахара на основе растения стевии также станет хорошим заменителем.