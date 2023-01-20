. Обозреватель "Украина.ру" рассказал о противостоянии киевскому режиму внутри страны

Киевский режим боится другой Украины, поэтому ее представителей пытаются запугивать и обезвреживать с помощью репрессий, считает обозреватель "Украина.ру" Владимир Скачко. Своим видением ситуации на Украине Скачко поделился в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему "Другая Украина: кто стоит в оппозиции киевскому режиму внутри страны?".

Начало дискуссии положила статья в "Известиях" председателя политсовета запрещенной на Украине ОПЗЖ Виктора Медведчука.

По мнению Скачко, неоднородность мнений о сложившейся ситуации присутствует в разных слоях украинского общества: и в среде военной элиты, и среди предпринимателей, и среди бизнесменов и олигархов.

"Парадокс Украины в том, что олигархи, против которых якобы борется Зеленский, являются последними хранителями, собственниками того, что на Украине еще осталось. Они сопротивляются, поэтому их и хотят уничтожить. Они тоже – носители другой Украины, с которой нужно говорить, которую нужно легализовать в пространстве Украины", — отметил Скачко.

Эксперт считает, что и с трудящимся классом все не так просто – люди "загнаны в своей родной стране под плинтус". По его мнению, какие-либо социальные перспективы у них отсутствуют.

"Сейчас многие из них, действительно, настроены воинственно против России. Нужна новая парадигма, что война против России не является войной за Украину. Украину ведут на убой, на полное подчинение, поэтому, даже если Украина победит, на полях победы от нее ничего не останется", - заявил Скачко.