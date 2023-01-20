. Олег Морозов: Работа в парламенте научила меня умению договариваться

В 2023 году современный российский парламент отмечает юбилей. Первые выборы в Совет Федерации и Государственную Думу прошли 12 декабря 1993 года. С тех пор Федеральным Собранием были приняты сотни законов, существенно изменивших жизнь в нашей стране. Дать оценку работе парламента мы попросили самих депутатов и сенаторов. Наш очередной собеседник — кандидат философских наук Олег Морозов, председатель Комитета Госдумы по контролю, депутат всех восьми созывов Государственной Думы, за исключением 2012—2020 годов в конце шестого и начале седьмого созывов, когда он был руководителем Управления президента по внутренней политике, секретарем Высшего совета по местному самоуправлению и членом Совета Федерации. До того как стать парламентарием, Олег Морозов был преподавателем и доцентом кафедры политологии Казанского государственного университета, советником Международной академии книги и книжного искусства, а также заместителем генерального директора научно-производственной компании.

— Олег Викторович, назовите ваш самый важный закон.

— Я соавтор около 200 законов и твердо знаю, что законотворчество — это коллегиальный процесс, и даже если ты автор, это всегда работа большого круга людей, которые вместе с тобой готовят текст. А наиболее памятным для меня остается Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», который был принят Государственной Думой первого созыва и соавтором которого я был. Это был один из наиболее резонансных законов, он прожил все годы вместе с российским парламентом, действуя и совершенствуясь.

— Вспомните самое яркое событие в вашей парламентской работе.

— Пожалуй, это 2001 год, Государственная Дума четвертого созыва, которая формировалась через мощный публичный конфликт между различными политическими силами центристского толка: с одной стороны «Единство», с другой — «Отечество — вся Россия». И вот в 2001 году мы преодолели этот раскол и создали координационный совет четырех фракций в Государственной Думе. Я был автором первого программного документа этого координационного совета и его первым председателем как лидер депутатской группы «Регионы России». Тогда мудрый Примаков сказал: «Давайте выберем первого по алфавиту». Я, естественно, предлагал, чтобы это был Евгений Максимович, — по опыту, по статусу, по политическому весу. Но у нас первый по алфавиту получился я. Это был первый в истории российского парламентаризма прообраз парламентского большинства, когда четыре фракции, имея больше половины думских голосов, стали проводить осознанную публичную политику в Государственной Думе. Потом этот флаг из рук координационного совета переняла «Единая Россия».

— Чему вас научила работа в парламенте?

— Работа в парламенте научила меня двум основным вещам: это профессионализм (я никогда не берусь в парламенте за те законы и вопросы, в которых я не очень хорошо разбираюсь, потому что это будет сразу демонстрировать отсутствие профессионализма) и умение договариваться (парламент предполагает навыки диалога со своими товарищами, оппонентами, сторонниками другой точки зрения). Умение договариваться и вырабатывать позицию через конфликт, несогласие, чтобы выйти на совместное решение,— это главный путь развития парламентаризма. Диалог — важнейший элемент парламентаризма.



