. Ольга Бузова бросается на мужчин

Ведущая и певица Ольга Бузова выпустила клип ко дню своего рождения. 20 января Ольга Бузова отмечает день рождения, и в честь 37-летия артистка сделала поклонникам подарок – выпустила новый клип на песню «Заплачу». Видео звезды «Дома-2» снято в стилистике шпионского боевика, а сама именинница выступила в роли коварной похитительницы, задумавшей украсть ценную вещь любым способом. Особой изюминкой ролика стало участие в нем целой плеяды популярных знаменитостей. Там можно увидеть Карину Кросс, Наталью Рудову, Сашу Стоуна, Марию Погребняк, Дмитрия Масленникова, Олега Верещагина и Романа Гаграманова. Девушки в кадре выступили грозными воительницами, помогающими Бузовой добиться своей цели, а мужчинам пришлось стать объектами для отработки ударов. Досталось от Ольги даже спортивному блогеру Алексею Столярову, который приходится зятем министру оборону России Сергею Шойгу. Презентуя клип, артистка призвала подписчиков разгадать загадку – кто в мини-фильме является главным антагонистом. «Представьте, что однажды кто-то украл самое ценное в вашей жизни. И даже спустя долгое время не собирается вернуть похищенное. На что вы готовы, чтобы все изменить? Заплатить или заплакать? Я представляю вам невероятную экранизацию песни «Заплачу» в лучших традициях шпионских боевиков с ярким звездным составом и неожиданным финалом. Осталось только решить: кто был главным злодеем?», — пояснила телеведущая. К слову, Ольга отмечает праздник не в Москве. Вместе с близкими подругами она улетела в Минск, решив совместить приятное с полезным. Сначала Бузовой предстоит принять участие в съемках шоу «Фактор.By», а уж потом — отдыхать.