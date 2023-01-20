. Ольга Бузова рассказала о своих ощущениях в 37 лет
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Ольга Бузова рассказала о своих ощущениях в 37 лет

Ольга Бузова рассказала о своих ощущениях в 37 лет
Ведущая и певица Ольга Бузова отмечает день рождения. В свой день рождения певица выпустила новую песню. 20 января отмечает свой день рождения певица и телеведущая Ольга Бузова. В 2023 году ей исполнилось 37 лет. Еще около полуночи звезда написала в социальной сети, как она себя чувствует в этом возрасте.
«Вот и настал этот день. Время, когда ты осознанно живешь, без иллюзий и розовых очков, ставишь цели и добиваешься их, самостоятельно выстраивая свою жизнь», — поприветствовала Ольга свою взрослость. По традиции, певица сделала подарок поклонникам — выпустила новую песню. В полночь трек «Заплачу» появился на всех музыкальных площадках страны. А в 14 часов выйдет клип на него, в котором снялись Саша Стоун, Мария Погребняк, Карина Кросс, Наталья Рудова, Олег Верещагин и другие звезды.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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