. Ольга Бузова рассказала о своих ощущениях в 37 лет

Ведущая и певица Ольга Бузова отмечает день рождения. В свой день рождения певица выпустила новую песню. 20 января отмечает свой день рождения певица и телеведущая Ольга Бузова. В 2023 году ей исполнилось 37 лет. Еще около полуночи звезда написала в социальной сети, как она себя чувствует в этом возрасте.«Вот и настал этот день. Время, когда ты осознанно живешь, без иллюзий и розовых очков, ставишь цели и добиваешься их, самостоятельно выстраивая свою жизнь», — поприветствовала Ольга свою взрослость. По традиции, певица сделала подарок поклонникам — выпустила новую песню. В полночь трек «Заплачу» появился на всех музыкальных площадках страны. А в 14 часов выйдет клип на него, в котором снялись Саша Стоун, Мария Погребняк, Карина Кросс, Наталья Рудова, Олег Верещагин и другие звезды.