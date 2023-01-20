. Ольга Зарубина решила публично помириться с экс-супругом Александром Малининым
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Ольга Зарубина решила публично помириться с экс-супругом Александром Малининым

Ольга Зарубина решила публично помириться с экс-супругом Александром Малининым
Певица Ольга Зарубина после недолгого брака с Малининым развелась с ним и увезла дочь в США. Ольга Зарубина, вернувшись из-за границы, решила наладить дружеские отношения с Александром Малининым и привезла с собой их общую дочь. Но семья Малининых не приняла Киру. Тогда артистка начала ходить по шоу и обвинять Малинина во всех неудачах их дочери. Артистка даже пыталась судиться  с бывшим мужем, чтобы получить моральную компенсацию. Однако, после победы в третьем сезоне шоу «Суперстар! Возвращение» певица Ольга Зарубина ощущает радость и эйфорию. «Я попробовала себя в разных стилях и жанрах на проекте: это было реальным полетом в космос», — отметила 64-летняя артистка в беседе с прессой.
Журналисты напомнили ей, что в одном жанре певица все-таки не блеснула — в романсе. Зарубина подтвердила, что с удовольствием спела бы красивый романс. Возможно даже, в дуэте. Ей предложили сделать это с бывшим мужем Александром Малининым, и Ольга оказалась не против такой идеи. «Мне кажется, наша совместная песня расставила бы все точки на «и» и прекратила бы полоскание грязного белья в наш адрес. Я только за мир и любовь, а музыка творит чудеса, — цитирует Зарубину портал Prozvezd. — С годами приходит мудрость. Ты понимаешь, что человек может ошибиться и вовремя не осознать это. К тому же, у нас с ним — общая дочь Кира, наше продолжение. Причем, прекрасное продолжение. Я ею бесконечно горжусь. Думаю, она тоже была бы рада, увидев на сцене вместе мать и отца». Напомним, Малинин и Зарубина были женаты в 1983–1988 годах. Но, по словам певицы, их брак был гораздо короче.
# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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