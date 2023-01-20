. От чего нужно избавиться Весам, чтобы стать счастливее

Сделать Весов счастливыми относительно не сложно, но этим людям нужно также уметь и самим делать что-то хорошее для самих себя. Например, избавиться от каких-то привычек и черт характера, которые ставят внутренние блоки.

Чтобы начать новую жизнь, всем нам нужно избавляться от негативных воспоминаний. Весов это правило также не обходит стороной. Если хочется сделать свою жизнь лучше, придется выбросить из головы свои старые моральные устои и заменить их на новые, описанные далее. Только это поможет стать счастливее, ведь если вы не ощущаете счастья, это напрямую указывает, что ваша стратегия попросту не работает.

Дисгармония и хаос

Весам нужно научиться спокойствию. Важно перестать нервничать без повода и стараться почаще планировать дела заранее. Когда жизнь Весов гармонична и сбалансирована, они резко выходят в лидеры. Им легче принимать решения, а окружающие люди значительно быстрее в них влюбляются. Также это помогает быть в ладу с самими собой.

Не нужно посвящать себя полностью чему-то одному

Весы — это те люди, которым как воздух необходима смена обстановки. На одних выходных можно заняться хобби, а на других помочь родителям или бабушкам с дедушками. Важно получать новые знания, но также в разных областях. Чем больше будет сфер, которые интересны Весам, тем более мотивированными они станут. Тут главное не начать распылять свою энергию попусту. Важно оставлять в списке дел лишь то, что действительно приносит удовольствие.

Нежелание чередовать общение с уединением

Весы не могут стать счастливыми, если постоянно находятся среди людей и не находят время на себя. То же самое невозможно им сделать и в том случае, если они постоянно в уединении и избегают общения. Если эти люди найдут баланс в данном направлении, то смогут очень быстро стать успешными, а главное — счастливыми.

Привычка все делать так, как требуют или просят другие

Весы — в большинстве своем очень добрые люди. Они часто поступают так, чтобы не насолить случайно своим друзьям, коллегам, близким. Им не хватает свободы делать то, что хотят они сами. Нужно научиться говорить «нет», иначе вся жизнь пройдет в попытках сделать счастливыми не себя, а кого-то другого. Окружающие могут просить Весов не поступать так, как удобно им. Кто-то делает это корыстно, а кому-то просто хочется помочь. Весам нужно понять, что в приоритете у них должны быть они сами. Иного пути к счастью нет.

Безоговорочное доверие судьбе

Весы очень любят повторять фразу о том, что «всё проходящее к лучшему», что «судьба лучше знает, что нужно делать» и так далее. На самом деле глубокая вера Весов в то, что всё подконтрольно Богу и судьбе или карме, ставит их в некоторые рамки и лишает веры в себя, уверенности. Весы — очень способные люди, которым нужно как можно быстрее понять, что только они сами решают, по какому пути далее пойдет их жизнь. Само собой, судьба и Вселенная тут играют не последнюю роль, но Весам нужно понять, что далеко не все события предписываются заранее высшими силами. Понимание этого факта поможет этим людям брать ответственность на себя и делать свою жизнь лучше.