. Отец Дани Милохина рассказал о его демарше
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Отец Дани Милохина рассказал о его демарше

Отец Дани Милохина рассказал о его демарше
Папа тиктокера Дани Милохина встал на защиту сына. Мужчина просит простить тиктокера. Приемный отец Дани Милохина — Дмитрий Тюленев — заявил, что его сын сожалеет о том, что ему пришлось уехать из России. По словам мужчины, блогер из-за всего очень переживает.
«Поверьте, он любит Родину. Он признает, что это была ошибка. Для Дани все это ребячество, и он не понимает, что многие люди в России воспринимают это серьезно. Сын хочет вернуться домой. Не думаю, что Даня занял позицию против России, его просто спровоцировали», — заявил он. Тюленев также добавил, что Милохин поддерживает связь с приемной семьей и всячески им помогает.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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