. По какой причине нельзя выбрасывать новогоднюю елку до конца января 2023 года
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По какой причине нельзя выбрасывать новогоднюю елку до конца января 2023 года

По какой причине нельзя выбрасывать новогоднюю елку до конца января 2023 года

Ставить елку можно в любое удобное время. Некоторые наряжают новогоднюю красавицу еще в ноябре, другие предпочитают сделать это за пару недель до праздника, а третьи — непосредственно в канун Нового года. Насчет этого никаких примет не существует, и можно делать так, как вам удобнее. А вот убирать елку нужно в определенное, благоприятное для этого время. Почему же в 2023 году нельзя выбрасывать елку до конца января?

Лучше позже, чем раньше

Есть несколько объективных фактов, почему ставить елку лучше позже, под самый Новый год. Посудите сами: если живое дерево установить за месяц до праздника, то сразу после Нового года его придется выбрасывать, хотя праздничные дни будут еще в разгаре.

Конечно, можно продлить жизнь елочки, если внести удобрение либо поставить ее в воду с аспирином. Но тем не менее первоначальную свежесть слишком долго она не сохранит.


В целом, новогоднее деревце стоит, не осыпаясь, не больше двух недель. Исходя из этого рассчитывайте, когда его наряжать, чтобы не пришлось выносить задолго до окончания зимних торжеств.

Но, помимо фактов, есть еще приметы и суеверия. Что они говорят нам о сроках прощания с елкой?

Почему в 2023 году нельзя выбрасывать елку до конца января

Большинство примет говорят нам о том, что убирать елочку до Старого Нового года — плохо. Но утилизировать ее все же лучше до праздника Крещения. Кроме дерева, убрать с видных мест стоит и все праздничные украшения. Всему свое время: праздники прошли — и начинается новая жизнь.

Однако приверженцы китайской философской практики фэншуй утверждают, что не все так просто. В эпоху глобализации все люди на земле прочно связаны одним ментальным пространством.

Так, в Поднебесной Новый год встретят только 22 января, празднования будут длиться да окончания месяца. Согласно китайской традиции, оставлять дом в это время без елки — дурная примета, которая может стоить вам всех загаданных желаний. Вот почему выбрасывать новогоднюю красавицу до конца января в 2023 году нельзя.

Но что же делать тем, кто уже выбросил елку, а дразнить судьбу очень не хочет? Не отчаивайтесь. Нарядите любое зеленое растение с прочными листьями (еще лучше хвойное) елочными игрушками и мишурой, тогда удача вас точно не покинет.

Как выбросить елку, когда придет время

С энергетической точки зрения, елку перед тем, как выбрасывать, нужно поблагодарить за праздничное настроение, которое она подарила семье, и лишь после этого вынести из дома.

К деревцу, отдавшему свою жизнь, нужно относиться уважительно и не выбрасывать его с бытовыми отходами. Лучше отнесите его в специальные пункты приема на переработку. А если такой возможности нет, то просто воткните в землю (в снег) подальше от трас и дорог, возле других деревьев.

Приметы о елке


Кроме сроков утилизации, есть и другие приметы, связанные с лесной красавицей.

  • Стряхните с деревца несколько иголочек на чистую ткань (носовой платок) и заверните ее — это будет талисманом на весь будущий год.
  • Елочные игрушки тоже заряжены позитивом и энергией действия для реализации ваших новогодних желаний. Снимая с елки игрушки, не прячьте последнюю, а повесьте ее над входной дверью со стороны дома — она будет притягивать успех и удачу.
  • Если вы уронили стеклянный шар, снимая его с веточек, то поспешите загадать желание, тогда плохая примета нейтрализуется хорошей.
# Общество
По материалам: rsute

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