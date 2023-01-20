. Победитель битвы экстрасенсов высказался о будущем России
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Победитель битвы экстрасенсов высказался о будущем России

Победитель битвы экстрасенсов высказался о будущем России
Предсказатель высказался о судьбе страны. Год только начался, а по поводу него уже успели сделать свои прогнозы многие знаменитые астрологи и предсказатели: и Павел Глоба, и Тамара Глоба, и Василиса Володина и многие другие. Практически все сходятся  в одном — год будет очень сложным, но при этом именно в России он, возможно, пройдет не так тяжело, как во многих других странах. Теперь  к этой компании предсказателей присоединился Александр Литвин — российский экстрасенс, известный своими способностями к ясновидению и чтению мыслей. Он отметил, что 2023 год будет напряженным для многих, причем пострадать придется буквально: «Скоро все будем крошками хлеба питаться». Но несмотря на это экстрасенс назвал месяц, который станет отдушиной для россиян и принесет много хорошего. «Чудесный месяц май полон светлой энергетики, но поработать тоже придется. Причем чрезвычайно. Не унывайте, через несколько месяцев энергетические затраты вернутся сторицей. И как раз вовремя — холодной и сумрачной зимой», — сообщил эксперт. Как пишет wday.ru, Александр Литвин предсказывает, что в конце 2023 года мы уже заметим изменения к лучшему, которые на самом деле будут заложены этой весной. «Все устали от этого времени перемен, но и оно заканчивается, и сейчас мы движемся в сторону новой территории, и есть смысл заходить на нее с хорошим настроением, как бы ни было тяжело в предыдущие три года», — поделился победитель шоу «Битва экстрасенсов».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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