. Польские службы разработали для граждан приложение с картой бомбоубежищ
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Польские службы разработали для граждан приложение с картой бомбоубежищ

Польские службы разработали для граждан приложение с картой бомбоубежищПольские службы разработали для граждан приложение с картой ближайших бомбоубежищ

Польские службы разработали для граждан приложение с картой ближайших к ним бомбоубежищ. Об этом сообщает RMF FM со ссылкой на заявление главы Государственной пожарной стражи (ГПС) генерала Анджея Бартковяка.

Готовое приложение представят жителям в течение несколько недель. По словам Бартковяка, разработка станет дополнение к уже существующему приложению 112.

Глава службы также рассказал, что проведенная в убежищах проверка, которой не было на протяжении 30 лет, показала необходимость проведения ремонта. «К сожалению, там предстоит много работы», — добавил он.

Ранее автор польского издания Niezaleny Dziennik Polityczny (NDP) Ханна Крамер заявила, что США могут разделить Украину и передать Польше западные регионы страны взамен на финансовую помощь Варшавы Киеву. Обозреватель предрекла присоединение к Польше части Западной Украины. «Если посмотреть на ситуацию непредвзятым взглядом, то будущее Польши видится печальным: она может получить так называемые Восточные Кресы, а если удастся договориться со Штатами, то еще несколько дополнительных областей. На этом все бонусы заканчиваются!» — высказалась Крамер.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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