. Прохор Шаляпин пришел на день рождения звезды балета с пустыми руками

Певец Прохор Шаляпин решил сэкономить на подарке Анастасии Волочковой. Свой 47-й день рождения балерина Анастасия Волочкова решила отметить с небывалым размахом. Она закатила шикарную вечеринку для друзей в подмосковном СПА-отеле, не считаясь с затратами. А вот некоторые из приглашенных на это роскошное мероприятие решили сэкономить. В частности, один из гостей Анастасии Волочковой, прибывший на вечеринку в числе первых шоумен и певец Прохор Шаляпин, признался журналистам, что у него нет подарка для виновницы торжества.«Сейчас не то время, чтобы дарить дорогие подарки», — отметил Прохор Шаляпин. Он преподнес Анастасии Волочковой букет цветов и спел песню. У экс-пассии Прохора Шаляпина Анны Калашниковой другое мнение на этот счет. Она подарила Анастасии Волочковой эксклюзивные духи стоимостью выше 50 тысяч рублей.