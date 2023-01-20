. Прохор Шаляпин пришел на день рождения звезды балета с пустыми руками
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Прохор Шаляпин пришел на день рождения звезды балета с пустыми руками

Прохор Шаляпин пришел на день рождения звезды балета с пустыми руками
Певец Прохор Шаляпин решил сэкономить на подарке Анастасии Волочковой.   Свой 47-й день рождения балерина Анастасия Волочкова решила отметить с небывалым размахом. Она закатила шикарную вечеринку для друзей в подмосковном СПА-отеле, не считаясь с затратами. А вот некоторые из приглашенных на это роскошное мероприятие решили сэкономить. В частности, один из гостей Анастасии Волочковой, прибывший на вечеринку в числе первых шоумен и певец Прохор Шаляпин, признался журналистам, что у него нет подарка для виновницы торжества.
«Сейчас не то время, чтобы дарить дорогие подарки», — отметил Прохор Шаляпин. Он преподнес Анастасии Волочковой букет цветов и спел песню. У экс-пассии Прохора Шаляпина Анны Калашниковой другое мнение на этот счет. Она подарила Анастасии Волочковой эксклюзивные духи стоимостью выше 50 тысяч рублей.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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