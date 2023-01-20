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Прокуроры обвинили Алека Болдуина в безрассудстве

Прокуроры обвинили Алека Болдуина в безрассудствеПрокуроры обвинили Алека Болдуина в безрассудстве и несоблюдении правил безопасности

Прокуроры обвинили актера Алека Болдуина в безрассудстве и несоблюдении правил безопасности на съемках фильма «Ржавчина». Об этом сообщает NBC.

Как рассказали окружной прокурор Санта-Фе Мэри Кармак-Олтвис и специальный прокурор Андреа Риб, они с самого начала расследования были убеждены, что в итоге будут возбуждены уголовные дела. «Наверняка он [Алек Болдуин] был уверен, что ему не будут предъявлены обвинения. Но он не выше закона, он совершил преступление. Мы собираемся привлечь его к ответственности», — подчеркнула Риб.

По ее словам, артист проигнорировал правила безопасности, из-за чего на съемках погиб человек. Прокурор также опровергла заявления Болдуина о том, что он не нажимал на курок пистолета. «Это неправда, и мы знаем это из отчета лаборатории ФБР. Этот пистолет не выстрелил бы, если бы не был нажат спусковой крючок», — заявила Риб.

22 октября 2021 года сообщалось, что во время съемки одной из сцен вестерна «Ржавчина» Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Оператор Галина Хатчинс погибла в результате выстрела. 19 января 2023 года стало известно, что Болдуину предъявят обвинение в непредумышленном убийстве. Обвинение также будет выдвинуто против специалиста по оружейному реквизиту Ханны Гутьеррес-Рид.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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