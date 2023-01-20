. Работы по установлению границ Иркутской области завершили в региональном правительстве
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Работы по установлению границ Иркутской области завершили в региональном правительстве

Работы по установлению границ Иркутской области завершили в региональном правительстве

С 2012 года правительство Иркутской области вело работу по внесению сведений о границах региона в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Установленные исторические границы между Иркутской областью и граничащими с ней субъектами Российской Федерации требовали уточнения. Для этого требовалось подготовить координатное описание с последующим согласованием всех координатных точек границы региона с описанием границ соседних регионов: Республикой Саха (Якутия), Забайкальским краем, Республикой Бурятия, Республикой Тыва, Красноярским краем. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В министерстве имущественных отношений региона отмечают, что процедура согласования координатного описания границы области с каждым из соседствующих субъектов зависела от множества факторов, которые требовалось урегулировать. Например, трехстороннее согласование мест расположения узловых точек на участках смыкания трех границ субъектов или согласование места прохождения субъектовой границы с границами земельных участков, зонами с особыми условиями использования территории, границами природных парков и заповедников регионального значения.

Первые границы внесены в ЕГРН в 2015 году – сопредельные с Тувой и Забайкальским краем. В 2017 году в реестр внесли участки, граничащие с Бурятией и Якутией.

Руководитель управления Росреестра по Иркутской области Виктор Жердев отметил, что работы в том числе проводились и в рамках реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных», что ускорило рабочий процесс. Их выполнение в полном объеме является важным этапом для развития инфраструктуры пространственных данных, земельных и имущественных отношений в регионе.

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По материалам: irk

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