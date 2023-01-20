. Раскрыт объем снижения российского импорта в 2022 году
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Раскрыт объем снижения российского импорта в 2022 году

Раскрыт объем снижения российского импорта в 2022 годуФТС: физический объем российского импорта в 2022 году сократился на 16%

Физический объем российского импорта в 2022 году сократился на 16 процентов из-за потери части европейских партнеров. Такие данные раскрыл первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов в разговоре с ТАСС.

При этом структура экспорта и импорта в прошлом году существенно не изменилась. Наибольший товарооборот зафиксирован с Китаем, Турцией, Нидерландам, Германией и Белоруссией.

Объемы торговли с Китаем увеличились на 28 процентов, с Турцией — на 84 процента, с Белоруссией — на 10 процентов, а с Нидерландами и Германией, напротив, сократился на 0,1 и 23 процента соответственно.

Ранее «Газпром» сообщил, что в 2022 году поставил в дальнее зарубежье 100,9 миллиарда кубометров топлива — на 46 процентов меньше по сравнению с 2021 годом. Это минимальный уровень с 1990 года (тогда было 110 миллиардов кубометров). Кроме того, добыча топлива «Газпромом» в этом году снизилась до 412,6 миллиарда кубометров. Это на 20 процентов меньше по сравнению с 2021 годом и является самым низким показателем как минимум с 2008 года.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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