. Робототехнический фестиваль «РобоСиб» открылся в Иркутске

В иркутском «Сибэкспоцентре» открылся фестиваль робототехнической техники «РобоСиб». В мероприятии участвуют более 700 человек — это 86 команд из разных регионов России.

Фестиваль проходит в восьмой раз и уже стал традиционной площадкой для получения новых знаний и обмена опытом юных роботостроителей и талантливой молодежи, а его целью российский холдинг Эн+ ставит популяризацию и повышение инженерных и технических профессий среди молодежи. Этот принцип был заложен еще основателем компании Олегом Дерипаской.





Михаил Хардиков Дмитрий Ружников

Программа конкурса будет проводиться по трем направлениям. Старшеклассники примут участие в «Лиге инженеров» и попробуют справиться с заданиями по моделированию, конструированию и программированию роботов. Новое направление «Энергия в действии», созданное в рамках образовательного проекта Эн+ «Энергия в каждой капле», включает в себя соревнования по трем возрастным категориям. Участники будут разрабатывать проекты по гидроэнергетике, решать задачи, связанные со строительством и принципом работы гидроэлектростанции.

«РобоСиб» является окружным отбором команд на национальный чемпионат «FIRST ROBOTICS CHAMPIONSHIP – Екатеринбург 4.0». Команды-победители получат в подарок поездку в столицу Урала на российское первенство, которое пройдет в апреле.