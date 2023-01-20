. Робототехнический фестиваль «РобоСиб» открылся в Иркутске
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Робототехнический фестиваль «РобоСиб» открылся в Иркутске

Робототехнический фестиваль «РобоСиб» открылся в Иркутске

В иркутском «Сибэкспоцентре» открылся фестиваль робототехнической техники «РобоСиб». В мероприятии участвуют более 700 человек — это 86 команд из разных регионов России.

Фестиваль проходит в восьмой раз и уже стал традиционной площадкой для получения новых знаний и обмена опытом юных роботостроителей и талантливой молодежи, а его целью российский холдинг Эн+ ставит популяризацию и повышение инженерных и технических профессий среди молодежи. Этот принцип был заложен еще основателем компании Олегом Дерипаской.


Михаил Хардиков Дмитрий Ружников

Программа конкурса будет проводиться по трем направлениям. Старшеклассники примут участие в «Лиге инженеров» и попробуют справиться с заданиями по моделированию, конструированию и программированию роботов. Новое направление «Энергия в действии», созданное в рамках образовательного проекта Эн+ «Энергия в каждой капле», включает в себя соревнования по трем возрастным категориям. Участники будут разрабатывать проекты по гидроэнергетике, решать задачи, связанные со строительством и принципом работы гидроэлектростанции.

«РобоСиб» является окружным отбором команд на национальный чемпионат «FIRST ROBOTICS CHAMPIONSHIP – Екатеринбург 4.0». Команды-победители получат в подарок поездку в столицу Урала на российское первенство, которое пройдет в апреле.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

На российские компании обрушился новый вид хакерских атак с смс-спамом
На российские компании обрушился новый вид хакерских атак с смс-спамом
Минобороны РФ: за сутки в ЛНР уничтожили пять украинских беспилотников
Минобороны РФ: за сутки в ЛНР уничтожили пять украинских беспилотников
В Иркутске полицейских подозревают в организации незаконной миграции
В Иркутске полицейских подозревают в организации незаконной миграции
Робототехнический фестиваль «РобоСиб» открылся в Иркутске
Робототехнический фестиваль «РобоСиб» открылся в Иркутске
Посол Антонов заявил о развязанной США тотальной гибридной войне против России
Посол Антонов заявил о развязанной США тотальной гибридной войне
Обозреватель "Украина.ру" рассказал о противостоянии киевскому режиму внутри страны
Обозреватель "Украина.ру" рассказал о противостоянии
Экономисты подсчитали долю покинувших Россию компаний из ЕС
Экономисты подсчитали долю покинувших Россию компаний из ЕС
Как провести отпуск в 2023 по Знаку Зодиака
Как провести отпуск в 2023 по Знаку Зодиака
В Ольхонском районе установили охранную зону памятника природы «Петроглифы у деревни Куртун»
В Ольхонском районе установили охранную зону памятника природы
Двое жителей Новосибирска незаконно перевозили туристов на самолете в Аршане
Двое жителей Новосибирска незаконно перевозили туристов на самолете в
«Листы ожидания» при записи на прием к врачу введут в поликлиниках Иркутской области
«Листы ожидания» при записи на прием к врачу введут в поликлиниках
Жанна Агузарова показала свежее фото после пластики
Жанна Агузарова показала свежее фото после пластики

Топ на сегодня

ВТБ запустит онлайн-банк в Telegram
ВТБ запустит онлайн-банк в Telegram
Россияне рекордно вложились в иностранные банки
Россияне рекордно вложились в иностранные банки
Гороскоп от Василисы Володиной на 20 января 2023 года: для каких знаков зодиака неизбежны перемены
Гороскоп от Василисы Володиной на 20 января 2023 года: для каких
Врач предупредила россиян о рисках самостоятельного приема антибиотиков
Врач предупредила россиян о рисках самостоятельного приема
Турция сохранила ключевую ставку на фоне рекордной инфляции
Турция сохранила ключевую ставку на фоне рекордной инфляции

Еще по теме

Фестиваль «РобоСиб» от Эн+ пройдет в Иркутске 19 и 20 января
В Риге открылся VI Фестиваль украинской молодежи "Балтийские зори"
В День защиты детей в Москве открылся фестиваль для школьников «Большая перемена»
Всемирный фестиваль молодежи и студентов открылся парадом-карнавалом в Москве