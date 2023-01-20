. Роману Костомарову пришлось вызывать реаниматологов
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Роману Костомарову пришлось вызывать реаниматологов

Роману Костомарову пришлось вызывать реаниматологов
Фигурист Роман Костомаров находится в тяжелом состоянии в больнице. Появились новые данные о состоянии 45-летнего Романа Костомарова, который уже вторую неделю лежит в реанимации с тяжелой формой пневмонии. Врачи Коммунарки используют все возможные способы, чтобы помочь фигуристу, и терапия уже дает некоторые положительные результаты. Накануне медики сообщили, что отключили спортсмена от аппарата ЭКМО, призванного насыщать кровь кислородом вместо отказывающих легких, и разрешили Оксане Домниной увидеть супруга. Специалисты посчитали, что Костомаров достаточно окреп, однако без кризиса не обошлось.
Накануне ночью стало понятно, что олимпийский чемпион пока не способен дышать самостоятельно и даже при поддержке ИВЛ делает это с трудом, поэтому к нему несколько раз вызывали бригаду реаниматологов. «ЭКМО — это последняя инстанция, подключаем тогда, когда поражение легких очень большое и аппарат ИВЛ не справляется. То, что его подключили к ИВЛ, говорит об улучшениях. Роман получает большое количество антибиотиков, миорелаксанты, вазопрессоры для повышения кровяного давления и устранения спазмов мускулатуры. Сейчас он по-прежнему находится в состоянии медикаментозной комы», — объяснили в больнице «Prozvezd». Напомним, Костомаров оказался в больнице 10 января. Некоторые утверждают, что спортсмен болел уже некоторое время, но не принимал никаких мер и продолжал выходить на лед, поэтому в итоге оказался в реанимации с запущенной формой воспаления легких и сепсисом.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

SEGA объявила дату релиза тактической игры Endless Dungeon на Xbox
SEGA объявила дату релиза тактической игры Endless Dungeon на Xbox
Боец ЧВК «Вагнер» раскрыл подробности ранения российской журналистки в Соледаре
Боец ЧВК «Вагнер» раскрыл подробности ранения российской журналистки
Ольга Бузова рассказала о своих ощущениях в 37 лет
Ольга Бузова рассказала о своих ощущениях в 37 лет
Анна Седокова борется с ожирением после праздников
Анна Седокова борется с ожирением после праздников
Стас Михайлов помолодел после новогодних каникул
Стас Михайлов помолодел после новогодних каникул
После увольнения Дмитрия Назарова театр подвергся жесткой проверки
После увольнения Дмитрия Назарова театр подвергся жесткой проверки
Роману Костомарову пришлось вызывать реаниматологов
Роману Костомарову пришлось вызывать реаниматологов
Анастасия Волочкова призналась, что обманывала всю страну
Анастасия Волочкова призналась, что обманывала всю страну
Лучшие шутки и мемы из Сети (13 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети (13 фото)
Эрдоган пригрозил Греции маршем «бешеных турок»
Эрдоган пригрозил Греции маршем «бешеных турок»
Дочка певицы Славы показала голый беременный живот
Дочка певицы Славы показала голый беременный живот
Алла Пугачева запечатлелась в модных джинсах с молодым поклонником
Алла Пугачева запечатлелась в модных джинсах с молодым поклонником

Топ на сегодня

Россиянам перечислили нежелательные для покупки на маркетплейсах товары
Россиянам перечислили нежелательные для покупки на маркетплейсах
Экономисты подсчитали долю покинувших Россию компаний из ЕС
Экономисты подсчитали долю покинувших Россию компаний из ЕС
Раскрыт объем снижения российского импорта в 2022 году
Раскрыт объем снижения российского импорта в 2022 году
Народные песни в исполнении Прохора Шаляпина вырезают из эфиров
Народные песни в исполнении Прохора Шаляпина вырезают из эфиров
Агата Муцениеце рассказала о ревности дочери к новой жене Павла Прилучного
Агата Муцениеце рассказала о ревности дочери к новой жене Павла

Еще по теме

Романа Костомарова планируют отключить от аппаратуры
О состоянии Романа Костомарова рассказал Ставиский
Валерия Ланская в шоке от состояния Костомарова
Состояние Романа Костомарова, находящегося в реанимации, ухудшилось