. Роману Костомарову пришлось вызывать реаниматологов

Фигурист Роман Костомаров находится в тяжелом состоянии в больнице. Появились новые данные о состоянии 45-летнего Романа Костомарова, который уже вторую неделю лежит в реанимации с тяжелой формой пневмонии. Врачи Коммунарки используют все возможные способы, чтобы помочь фигуристу, и терапия уже дает некоторые положительные результаты. Накануне медики сообщили, что отключили спортсмена от аппарата ЭКМО, призванного насыщать кровь кислородом вместо отказывающих легких, и разрешили Оксане Домниной увидеть супруга. Специалисты посчитали, что Костомаров достаточно окреп, однако без кризиса не обошлось.Накануне ночью стало понятно, что олимпийский чемпион пока не способен дышать самостоятельно и даже при поддержке ИВЛ делает это с трудом, поэтому к нему несколько раз вызывали бригаду реаниматологов. «ЭКМО — это последняя инстанция, подключаем тогда, когда поражение легких очень большое и аппарат ИВЛ не справляется. То, что его подключили к ИВЛ, говорит об улучшениях. Роман получает большое количество антибиотиков, миорелаксанты, вазопрессоры для повышения кровяного давления и устранения спазмов мускулатуры. Сейчас он по-прежнему находится в состоянии медикаментозной комы», — объяснили в больнице «Prozvezd». Напомним, Костомаров оказался в больнице 10 января. Некоторые утверждают, что спортсмен болел уже некоторое время, но не принимал никаких мер и продолжал выходить на лед, поэтому в итоге оказался в реанимации с запущенной формой воспаления легких и сепсисом.