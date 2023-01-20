. Россиянам перечислили нежелательные для покупки на маркетплейсах товары

Профессор Чеглов: необходимо быть осторожными при покупке обуви и техники на маркетплейсах

Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов перечислил товары, которые следует покупать с особой осторожностью на маркетплейсах. О них он рассказал агентству «Прайм».

По его словам, прежде всего это касается сложной бытовой техники, мебели, одежды, обуви и ювелирных изделий. Экономист пояснил, что в случае сложной техники могут возникнуть проблемы с доставкой, поскольку зачастую продавец является посредником. Так, указал он, покупатель рискует внезапно узнать об отсутствии желаемого товара или получить не то, на что он рассчитывал.

Что касается мебели, одежды и обуви, то тут тоже велик риск несовпадения с изображением на сайте, указал Чеглов. При этом, если одежду и обувь можно примерить и отказаться от нее, то проблему с привезенным диваном таким образом решить будет нельзя из-за отсутствия оснований для отказа. Эксперт посоветовал совершать покупки в оффлайн-магазинах и салонах, чтобы иметь возможность «пощупать» товары.

Помимо этого, продолжил специалист, следует воздержаться от онлайн-покупок дорогих ювелирных украшений, алкоголя и аптечных товаров, так как нельзя быть уверенным в том, что вам не доставят подделку. Также, нужно проявлять осторожность при покупке товаров на маркетплейсах, которые предлагают привезти из-за границы, подытожил Чеглов.

Ранее россиян предупредили о том, что мошенники начали создавать фейковые карточки товаров на сайтах интернет-магазинов для обмана пользователей. Так, после получения заказа от покупателя «продавец» просит связаться с ним по WhatsApp, направляет ему ссылку на сторонние платежные сервисы, а затем, получив перевод, исчезает.