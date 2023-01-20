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Россияне оценили деятельность правительства

Россияне оценили деятельность правительстваВЦИОМ: деятельность кабмина России соответствует ожиданиям большинства граждан

Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров привел данные опроса россиян по итогам трех лет работы кабинета министров. По его словам, большинство респондентов (51 процент) заявили, что деятельность правительства соответствует их ожиданиям. Об этом в пятницу, 20 января, сообщает ТАСС.

Согласно опросу, 16 процентов граждан оценили работу кабмина как превзошедшую ожидания, 25 процентов рассказали, что надеялись на большее, а 8 процентов затруднились с ответом.

При этом, под данным Федорова, 25 процентов россиян с хорошим или очень хорошим достатком сочли, что правительство справляется со своими обязанностями лучше, чем они ожидали.

«Выше всего уровень соответствия ожиданиям работы правительства РФ в Северо-Западном федеральном округе (22 процента), а ниже всего — в Центральном федеральном округе (12 процентов)», — отметил он и добавил, что большинство респондентов дают позитивный прогноз на работу кабмина в течение будущих трех лет. Так, количество оптимистов в этом вопросе превалирует над пессимистами — 44 против 6 процентов.

Уточняется, что телефонный опрос проводился 12-14 января в 80 регионах России. В нем приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних россиян.

Ранее в январе россияне назвали президента России Владимира Путина главным политиком 2022 года. По данным ВЦИОМ, Путин возглавляет этот рейтинг с начала проведения подобных опросов — с 2006 года.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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