. Российские военные заняли позиции ВСУ в ДНР

РИА Новости: группа «Викинг» и штурмовики 1-й ОБСпН заняли позиции ВСУ в ДНР

Группа «Викинг» и штурмовики 1-й отдельной бригады спецназначения (ОБСпН) заняли новые позиции в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает корреспондент РИА Новости, сопровождавший артиллерийский расчет.

Так, «Викинги» накрыла укрепленный район противника реактивными снарядами с целью деморализовать противника перед штурмом. Военные ВСУ попытались оказать сопротивление, однако позже 1-я ОБСпН накрыла их огнем из установки РСЗО, из-за чего украинские солдаты бежали.