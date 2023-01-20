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Российские военные заняли позиции ВСУ в ДНР

Российские военные заняли позиции ВСУ в ДНРРИА Новости: группа «Викинг» и штурмовики 1-й ОБСпН заняли позиции ВСУ в ДНР

Группа «Викинг» и штурмовики 1-й отдельной бригады спецназначения (ОБСпН) заняли новые позиции в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает корреспондент РИА Новости, сопровождавший артиллерийский расчет.

Так, «Викинги» накрыла укрепленный район противника реактивными снарядами с целью деморализовать противника перед штурмом. Военные ВСУ попытались оказать сопротивление, однако позже 1-я ОБСпН накрыла их огнем из установки РСЗО, из-за чего украинские солдаты бежали.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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