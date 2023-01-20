. «Серый» майнер из Братска проиграл энергетикам в суде
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«Серый» майнер из Братска проиграл энергетикам в суде

Падунский районный суд города Братска обязал «серого» майнера выплатить 1,3 миллиона рублей перерасчета за электроэнергию. Суд встал на сторону энергетиков и постановил, что местный житель расходует электричество не на коммунально-бытовые нужды.

Житель Братска разместил контейнер с оборудованием для добычи криптовалюты на своем участке. Энергетики обратили внимание на высокий расход электроэнергии на объекте. Подозрения, что собственник участка занимается майнингом, подтвердили его соседи: они пожаловались на постоянный шум от майнинговой фермы.

В материалах дела на сайте суда сообщается, что соседка майнера общалась с рабочим, который монтировал оборудование на участке, и он подтвердил, что там расположены машинки для добычи криптовалюты. Женщина просила убрать шум вентиляторов, однако ей отказали. Тогда она обратилась в Роспотребнадзор, и специалисты ведомства зафиксировали превышение уровня допустимого шума.

Собственнику участка предложили перезаключить договор — перейти со льготного тарифа оплаты за электроэнергию на коммерческий. Майнер отказался, после чего документы были переданы в суд. Суд принял аргументы и решил удовлетворить иск ООО «Иркутскэнергосбыт». Добытчик криптовалюты свою деятельность остановил и больше не мешает соседям.

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По материалам: irk

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