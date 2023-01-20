. Стас Михайлов помолодел после новогодних каникул

Жена певца Стаса Михайлова, Инна поделилась свежим фото своего супруга. Певец Стас Михайлов удивил поклонников своим внешним видом. Артист после новогодних праздников еще больше похудел и заметно помолодел. Фото исполнителя опубликовала в соцсети его супруга Инна, чем спровоцировала волну пересудов. Интернет-пользователи заинтересовались, благодаря чему их кумир так похорошел, тем более что на днях столь же разительные метаморфозы произошли с Филиппом Киркоровым. Поп-король неожиданно сбросил не меньше 10 килограммов и превратился из мужчины с пузиком в статного красавца с кубиками пресса. Некоторые даже сначала приняли исполнителя не то за рэпера Тимати, не то за Александра Панайотова – настолько моложавым и стройным он стал.Однако певец предпочел не держать интригу и честно сообщил общественности, что лег под нож хирурга. Он даже рассказал, кто именно провел ему ряд операций по изменению внешности – им оказался звездный врач Тимур Хайдаров, который похожим образом преображал Давида Манукяна, певиц Славу и Любовь Успенскую, а также других знаменитостей. А вот Стас Михайлов все подозрения в пластике с жаром опровергает. Он утверждает, что феноменального похудения добился с помощью диеты и сбросил более 13 килограммов. Единственная операция, по словам певца, на которую он согласился, это пересадка волос. Пару лет назад артист специально для этого летал в Германию, где ему провели несколько процедур, а потом у него еще некоторое время были заметны шрамы в области головы.