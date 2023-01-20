. Студенты Иркутска посетили производственные объекты ИНК в Усть-Куте
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Студенты Иркутска посетили производственные объекты ИНК в Усть-Куте

Студенты Иркутска посетили производственные объекты ИНК в Усть-Куте

Производственные объекты Иркутской нефтяной компании (ИНК) в Усть-Куте посетили студенты Байкальского государственного университета, Иркутского государственного университета, а также учащиеся Усть-Кутского гуманитарно-технического колледжа.

Экскурсия прошла в рамках акселерационной программы по развитию промышленного туризма в России «Открытая промышленность». Иркутская нефтяная компания вошла в число участников-предприятий Иркутской области в октябре 2022 года. Совместно с экспертами проекта ИНК разработала кейсы, направленные на повышение информированности о компании, производственных объектах, формирование новой политики диалога с жителями и технологическую карту промышленной экскурсии ИНК.

Сотрудники компании рассказали о строительстве Иркутского завода полимеров, который станет первым в Восточной Сибири предприятием по выпуску продукции из собственного сырья – этана. Ежегодный объем товарной продукции составит более 650 тысяч тонн. При запуске объекта будет создано 1600 новых рабочих мест.

Экскурсионная группа также посетила объекты комплекса по приему, хранению и отгрузке сжиженных углеводородных газов и стабильного газового конденсата, газофракционную установку. Кроме того, гостям рассказали об истории Усть-Кута и развитии промышленности в городе.

Во время пребывания в Усть-Куте иногородние студенты проживали в общежитиях Иркутского завода полимеров, где смогли также познакомиться с социальной инфраструктурой предприятия – столовой, спортивным залом, комнатой отдыха и другое.

В будущем подобные активности будут организовываться и для жителей других регионов. Компания планирует создать смотровую площадку с панорамным видом на Иркутский завод полимеров, а также проводить на объектах профориентационные занятия со школьниками и студентами.


ООО «ИНК», ИНН 3808066311

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По материалам: irk

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