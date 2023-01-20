. Судья отказал Microsoft в «заморозке» иска игроков против слияния с Activision
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Судья отказал Microsoft в «заморозке» иска игроков против слияния с Activision

Судья отказал Microsoft в «заморозке» иска игроков против слияния с Activision


В декабре стало известно о группе игроков, которые подали коллективный иск против слияния Microsoft и Activision Blizzard. Истцами по делу выступали 10 игроков из Калифорнии, Нью-Джерси и Нью-Мексико, которые уверены, что слияние Microsoft и Activision Blizzard приведет к снижению конкуренции в игровом секторе а это, в свою очередь, нанесет вред обществу.

Поскольку Microsoft ведет сейчас в суде разбирательство с федеральной торговой комиссией, она просила временно «заморозить» иск от игроков, так как все еще нет определенности с возможность завершения сделки в целом. Как сегодня стало известно, судья отказала в «заморозке» иска. Уже 23 марта пройдет предварительное слушание в суде по коллективному иску игроков против Microsoft.

Напомним, что большая часть игроков, которые подали данный иск, отмечали, что предпочитают Playstation.

# Технологии
По материалам: newxboxone

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